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Suşehri’nde seracılık eğitimi verilecek

SİVAS HABERLERİ  | 21.10.2020 09:42 | Son Güncelleme

Sivas’ın Suşehri ilçesinde Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamında Sezai Karakoç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi uygulama arazisine kurulan 528 bin metrekarelik ikili seranın yapımı tamamlandı.Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı; İlçe Tarım ve Orman Müdürü Levent Kadıoğlu ve Okul Müdürü Murat Doğruyol ile birlikte uygulama arazisinde incelemelerde bulundu.Seralarda; bölge halkı ve öğrencilere uygulamalı eğitim imkanı sağlanacak ve oluşturulacak tam otomasyonlu seralarda ata tohumlarının çoğaltılması sağlanacak.Seralarda bu yıl 200 çiftçi ve öğrenciye 2021 yılında ise 800 çiftçi ve öğrenciye seracılık eğitimi verilecek.

Sivas’ın Suşehri ilçesinde Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamında Sezai Karakoç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi uygulama arazisine kurulan 528 bin metrekarelik ikili seranın yapımı tamamlandı.
Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı; İlçe Tarım ve Orman Müdürü Levent Kadıoğlu ve Okul Müdürü Murat Doğruyol ile birlikte uygulama arazisinde incelemelerde bulundu.
Seralarda; bölge halkı ve öğrencilere uygulamalı eğitim imkanı sağlanacak ve oluşturulacak tam otomasyonlu seralarda ata tohumlarının çoğaltılması sağlanacak.
Seralarda bu yıl 200 çiftçi ve öğrenciye 2021 yılında ise 800 çiftçi ve öğrenciye seracılık eğitimi verilecek.

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