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ŞUSKİ içme suyu çalışmalarını sürdürüyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 07.07.2020 14:59 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Akçakale ilçesinde İçme Suyu Hat Döşeme çalışmalarına başladı.Şanlıurfa genelinde 13 ilçemizde merkez ve kırsal mahallelerde, vatandaşlara hizmet sunan ŞUSKİ Genel Müdürlüğü Şanlıurfa’nın altyapı eksikliklerini tamamlamaya devam ediyor.ŞUSKİ tüm ilçelerde hizmetteŞanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatları ile Şanlıurfa’nın tümünde altyapı çalışmalarını devam ettiren, ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, tüm personel, araç ve teknik imkânları ile hem merkezde hem de ilçe ve bunlara bağlı kırsal mahallelerde içme suyu ve kanalizasyon ihtiyacını karşılamak için hizmetlerine devam ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Akçakale ilçesinde İçme Suyu Hat Döşeme çalışmalarına başladı.
Şanlıurfa genelinde 13 ilçemizde merkez ve kırsal mahallelerde, vatandaşlara hizmet sunan ŞUSKİ Genel Müdürlüğü Şanlıurfa’nın altyapı eksikliklerini tamamlamaya devam ediyor.
ŞUSKİ tüm ilçelerde hizmette
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatları ile Şanlıurfa’nın tümünde altyapı çalışmalarını devam ettiren, ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, tüm personel, araç ve teknik imkânları ile hem merkezde hem de ilçe ve bunlara bağlı kırsal mahallelerde içme suyu ve kanalizasyon ihtiyacını karşılamak için hizmetlerine devam ediyor. ŞUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, birçok mahallede içme suyu hattı döşeme çalışmalarını sürdürerek vatandaşlara temiz ve sağlıklı içme suyunu sağlıyor.
ŞUSKİ Genel Müdürlüğünce, yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında Akçakale ilçesinde yaklaşık 5 bin 350 metre içme suyu hattı döşemesi gerçekleştirilecektir.

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