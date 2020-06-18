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Şuski içme suyu sorunlarını gideriyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 18.06.2020 11:06 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Eyyübiye ilçesindeki mevcut ve yeni yerleşim alanlarının içme suyu problemlerini çözüyor.Şanlıurfa merkezi ve 13 ilçenin alt yapısına yönelik hizmetlerini sürdüren ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Eyyübiye’de yoğunlaştırdığı çalışmalar çerçevesinde mevcut mahallelerin ve imara açılması planlanan bölgelerin su sorununu çözmek amacıyla altyapıda kalıcı çözümler üretmeye devam ediyor.Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatları ile şehir merkezi ve tüm ilçelerde kaliteli ve uzun ömürlü malzemelerle altyapıda yeniliklerini sürdüren Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ŞUSKİ), Eyyübiye ilçesi Yenice ve Osmanlı Mahalleleri arasında yer alan Kito deresi olarak bilinen bölgedeki yüksek katlı konutların olası su kesintilerini çözüme kavuşturdu.Nüfus yoğunluğunun yer aldığı Selçuklu, Osmanlı, Yenice, İkizce ve Şahinler mahalleleri ile Edessa Konutları bölgesinde yer alan meskenlerin 24 saat kesintisiz içme suyu hizmetinden yararlanabilmesi için yapılan çalışma çerçevesinde konutlara su akışı daha iyi sağlanacak ve doğabilecek arızalara daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde müdahale edilebilecek.

Şuski içme suyu sorunlarını gideriyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Eyyübiye ilçesindeki mevcut ve yeni yerleşim alanlarının içme suyu problemlerini çözüyor.
Şanlıurfa merkezi ve 13 ilçenin alt yapısına yönelik hizmetlerini sürdüren ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Eyyübiye’de yoğunlaştırdığı çalışmalar çerçevesinde mevcut mahallelerin ve imara açılması planlanan bölgelerin su sorununu çözmek amacıyla altyapıda kalıcı çözümler üretmeye devam ediyor.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatları ile şehir merkezi ve tüm ilçelerde kaliteli ve uzun ömürlü malzemelerle altyapıda yeniliklerini sürdüren Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ŞUSKİ), Eyyübiye ilçesi Yenice ve Osmanlı Mahalleleri arasında yer alan Kito deresi olarak bilinen bölgedeki yüksek katlı konutların olası su kesintilerini çözüme kavuşturdu.
Nüfus yoğunluğunun yer aldığı Selçuklu, Osmanlı, Yenice, İkizce ve Şahinler mahalleleri ile Edessa Konutları bölgesinde yer alan meskenlerin 24 saat kesintisiz içme suyu hizmetinden yararlanabilmesi için yapılan çalışma çerçevesinde konutlara su akışı daha iyi sağlanacak ve doğabilecek arızalara daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde müdahale edilebilecek. ŞUSKİ ekipleri tarafından 94 metre uzunluğunda 16 ATU boru değişiminin yapıldığı uygulama sayesinde ilerleyen dönemlerde imara açılacak bölgeler de aynı hizmetten yararlanabilecek.

Şuski içme suyu sorunlarını gideriyor

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