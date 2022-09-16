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Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun 10'uncusu 18 Eylül'de düzenlenecek

16.09.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun 10'uncusu 18 Eylül'de düzenlenecek

İZMİR (AA) - İzmir'de 2013'te kadınların bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla başlatılan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun 10'uncusu 18 Eylül'de 32 ülkedeki 200 şehirde gerçekleştirilecek.

Etkinlik yöneticisi Sema Gür, yazılı açıklamasında, kadınların kendilerini temsil etmelerine fırsat vermek ve güvenli bisiklet altyapısı talebini pekiştirmek için yola çıktıklarını vurguladı.

Gür, geçen sürede İtalya'dan Almanya'ya Kanada'dan Hindistan'a birçok ülkede binlerce kadının bisiklete binmeyi öğrenmesine ve bisiklet kullanımını günlük hayatlarına dahil etmelerine vesile olduklarını aktardı.

Sema Gür, turu organize eden ve etkinliğe katılan kadınların ortak bir dil geliştirdiğini belirtti.

Gür, bisiklet ulaşımının güvenli bir altyapıya sahip olması ve şehir merkezlerinin pazar günleri motorlu araç trafiğine kapatılması gibi talepleri bulunduğunu da kaydetti.

Öte yandan açıklamada, İzmir'deki turun, saat 17.30'da, Karşıyaka ilçesindeki Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı önünde başlayacağı bildirildi.

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İzmir bisiklet

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