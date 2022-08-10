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Süt Akademisi eylülde İzmir’de

10.08.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ebru Şenel Özkan: - "Süt akademisi, süt sektörünün üretim, kalite kontrol gibi tüm bölümlerinde çalışan teknik ve uzman personelin saha deneyimlerini teorik bilgilerle desteklemesi, problemlerin çözümünde veya yenilikçi yaklaşımlara AR-GE bakış açısı kazandırması bakımından önemlidir" - Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri Burhan Sakkaoğlu: - "Süt Akademisi programı sektör çalışanlarımızın mesleklerinde uzmanlaşmaları için önemli bir fırsat"

İSTANBUL (AA) - Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü ve Karma Grup iş birliğiyle hayata geçirilen Süt Akademisi eğitimleri 1-3 Eylül'de İzmir’de gerçekleştirilecek.

Karma Grup'tan yapılan açıklamaya göre, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü iş birliği ile gerçekleştirilen, İstanbul’da başarı ile tamamlanan Süt Akademisi eğitim serileri şimdi İzmir’de düzenlenecek.

Eğitimlerde Süt Akademisi süt endüstrisinin temel ve yeni bilgi gereksinimlerini karşılamanın yanı sıra süt endüstrisindeki küresel eğitimler hakkında da bilgi sağlamayı ve süt işletmelerinin yenilikçi düşünme yeteneklerinin gelişmesine katkı sağlıyor.

Süt Akademisi, ASÜD ve SETBİR tarafından destekleniyor.

- Türkiye’nin ihtiyaçlarına uygun eğitimler düzenleniyor

Süt Akademisi eğitim programlarında, çiğ süt kalitesi ve süreç seçimlerinin son ürün verimliliği ve kalitesine etkileri, süt ve ürünleri üretim hijyeni, katile kontrol süreçleri ve duyusal değerlendirme alt başlıklarını içeriyor.

Süt Akademisi eğitimleri Türkiye'de süt endüstrisi ve mikrobiyoloji alanında yetkin profesyoneller ve akademisyenlerin katılımı ile yürütülecek ve süt işletmelerinden gelecek öneriler doğrultusunda dinamik bir eğitim modülü yapılanmasına sahip olacak.

Endüstri destekli eğitimler, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barboros Özer ve Karma Grup İş Geliştime Direktörü Zuhal Başaran koordinatörlüğünde gerçekleştiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ebru Şenel Özkan, Süt Akademisi'nin, süt sektörünün üretim, kalite kontrol gibi tüm bölümlerinde çalışan teknik ve uzman personelin saha deneyimlerini teorik bilgilerle desteklemesi, problemlerin çözümünde veya yenilikçi yaklaşımlara AR-GE bakış açısı kazandırması bakımından oldukça önemli olduğunu, eğitimlerin akademi-sektör iş birliği ile bu alanda deneyimli bir ekiple sunulmasının Süt Akademisi'nin ayrıcalığını oluşturduğunu kaydetti.

- "Çalışana yatırım sektörümüzü ileri taşıyacaktır’"

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) Genel Sekreteri Burhan Sakkaoğlu da uzmanlaşmış personel sayısını arttırmak amacıyla Süt Akademisi eğitim programlarını desteklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yıllık 24 milyon tona dayanan çiğ süt üretimimize paralel büyüyen sektörümüz tesis ve kapasite olarak dünyadaki rakipleri ile rekabetten de geri kalmamaktadır. Nitelikli insan kaynağı, süt ürünleri sektörünün gelişimi için kaçınılmazdır. ASÜD olarak, değişen teknoloji ve tüketici beklentileri doğrultusunda, sektör çalışanlarımızın eğitimi, gelişimi için çaba sarf ediyoruz.

Süt ve süt ürünleri ihracatının nitelikli iş gücü ile artacak.Üniversite ve sanayi iş birliği çerçevesinde hayata geçirilen Süt Akademisi programı sektör çalışanlarımızın mesleklerinde uzmanlaşmaları için önemli bir fırsat. Akademisyenlerimiz çalışanlarımızın bilimsel gelişmeler ışığında uzmanlaşmalarına katkı sağlıyor. Sektörde tecrübeli uzmanlarımız, tüketici beklentilerini en doğru şekilde belirleyip yeni ürünler geliştirebilmek için, duyusal test ve analiz yöntemleri konusunda çalışanlarımızı bilgilendiriyor."

Akademinin İzmir Programı, Tekafos, Unisensor ve Bioeasy tarafından destekleniyor.

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