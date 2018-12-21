Süt Reçeli

Malzemeler:

2 litre süt

2,5 su bardağı toz şeker

1 adet vanilya çubuğu

1 silme tatlı kaşığı karbonat

Yapılışı:

Bir tencereye sütü, toz şekeri ve boylamasına ortadan ikiye bölünmüş vanilya çubuğunu ekleyin.

Orta ateşte kaynayana kadar ara ara karıştırın.

Kaynamaya başladığında karbonatı ekleyerek tencerenin altını iyice kısın.

İçine bir kaşık koyarak yaklaşık 2,5 saat (yarıya inip renk değiştirene kadar) arada karıştırarak kaynatmadan pişirin.

Sütün miktarı yarıya indiğinde ve karamel rengi aldığında ocaktan alın.

Kavanozlara doldurup ağzını güzelce kapatın.

Kahvaltılarda, tatlılarda doya doya tüketin.

Afiyet Olsun



