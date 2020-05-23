Süt ve süt ürünleri ihracatçıları Çin pazarıyla hedef büyüttü

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatının önündeki engellerin kalkmasıyla sevinen sektör temsilcileri hedef büyüttü.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde, Ticaret Müşavirliğinin de katkılarıyla yürütülen yoğun girişimler neticesinde, Türkiye'den Çin’e gerçekleştirilecek süt ve süt ürünleri ihracatının önündeki engellerin kalktığını duyurması, pazarda söz sahibi olmak isteyen ihracatçıları umutlandırdı.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk olarak 54 firmayla başlayan Çin serüveninin ilerleyen yıllarda daha fazla firmayla devam edebileceğini söyledi.

Gerek Ticaret Bakanlığı gerekse Tarım ve Orman Bakanlığının yaptığı yoğun çalışmalara dikkati çeken Girit, "İlk etapta krema, süt tozu, tereyağ ve peynir çeşitlerinin izni verildi. Mesela kutu süt ihracatı halen yasak ama bu verilen izinler de çok önemli." dedi.