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Süte batırmalık kalorisi az... Kuru üzümlü yulaflı kurabiye tarifi!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 26.01.2021 16:14 | Son Güncelleme:
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Sağlıklı atıştırmalık dendiğinde pek çok kişi gibi siz de ilk olarak tatsız, iştah kesen tatlı tariflerini düşünüyor olabilirsiniz. Birçok açıdan bu düşüncenizde haklı olsanız da üzüm gibi doğal ve lezzetli besinlerden yararlanarak herkesin sevebileceği tatta kurabiyeler hazırlamak mümkün oluyor. Bu kurabiye tariflerinden biri de yulaflı kurabiye.

Canınız kurabiye tarzı bir tatlı istiyorsa ve diyetteyseniz, vaktiniz yoksa ya da uğraşmak istemiyorsanız her şey gözünüzde daha da büyüyebiliyor. Ancak yapımı oldukça kolay olan sağlıklı ve pratik kurabiye tarifiyle siz de tatlı krizinizi kolayca çözebilir, aynı zamanda formunuzu korumaya devam edebilirsiniz.

YULAFLI KURABİYE MALZEMELERİ

  • 1,5 su bardağı kadar yulaf ezmesi
  • Yarım su bardağı light süt
  • Yarım su bardağı kuru üzüm
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 çay bardağı tam buğday unu
  • 1 limon kabuğunun rendesi
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 adet yumurta
  • 2 tatlı kaşığı kadar sıvı tatlandırıcı

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YULAFLI KURABİYE YAPILIŞI

  • Yulaflı kurabiye yaparken tam buğday unu yerine kepekli unu aynı ölçü de kullanabilirsiniz. Sıvı tatlandırıcı yerine 77-100 gr. toz şeker yada esmer şeker ilave edebilirsiniz. İçerisine ceviz ve fındık ekleyerekte kurabiyenizi zenginleştirebilirsiniz.
  • Üzümlü yulaflı kurabiye yapımı için öncelikle yulaf ezmesini karıştırma kabına alıyoruz, üstüne light sütümüzü ekliyoruz (siz arzu ederseniz yağlı sütten de yapabilirsiniz.)
  • İçerisine daha sonra yumurtamızı, tereyağını, üzümü, limon kabuğunu, kabartma tozunu , vanilyayı ve sıvı tatlandırıcıyı ekliyoruz. Geriye sadece unumuz kalıyor.
  • Karıştırma kabına aldığımız malzemeleri karıştırıyoruz ve ardından unumuzu kontrollü olarak ilave ediyoruz. Unu yavaş yavaş eklemek önemli.
  • Unu ekleyerek hafif sert bir kıvam almasını sağlayacağız.
  • Kurabiyenizin içerisine ceviz,fındık, damla çikolata ekleyerek zenginleştirebilirsiniz.
  • Daha önceden tepsimize sermiş olduğumuz yağlı kağıt üzerine hamurumuzu şekiller vererek diziyoruz. İçerisinde kabartma tozu bulunduğu için kurabiyelerinizi aralıklarla koymalısınız ki birbirlerine yapışmasınlar.
  • Önceden ısıttığımız 180 derecede ki fırınımızda yaklaşık 20-25 dk. pişirdikten sonra kurabiyelerimiz hazır.
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