Üzerini nar gibi kızartmanın yöntemini bulduk! Kıvamı şaşmayan sütlaç tarifi

Süt ve pirinçle hazırlanan fırında sütlaç, hafif ve oldukça lezzetlidir. Az ama öz malzemelerle hazırlanan fırında sütlaç tarifi nasıl yapılır diyorsanız yazımızı okumaya devam edin.

FIRIN SÜTLAÇ MALZEMELERİ

5 su bardağı süt

1/2 su bardağı pirinç

1 su bardağı toz şeker

1 çorba kaşığı nişasta

1 çorba kaşığı pirinç unu

1 çay kaşığı vanilya

1/2 çay kaşığı ufalanmış damla sakızı

FIRIN SÜTLAÇ YAPILIŞI

Adım 1: Pirinci hazırlayın. Pirinci altı saat önceden suda ıslatın. Kullanacağınız zaman suda haşlayın.

Adım 2: Sütü kaynatın. Vanilya, damla sakızı ve şekeri ekleyip karıştırın. Pirinç unu ve nişastayı ayrı bir kapta karıştırın ve üzerine biraz su ekleyin.

Adım 3: Süt kaynamaya başladığı zaman sürekli karıştırarak yavaşça nişastalı karışımı ekleyin.

Adım 4: Pirinç ekleyin. Süte pirinçleri ekleyip ocaktan alın ve kaselere paylaştırın.

Adım 5: Kaseleri bir tepsiye yerleştirin. Tepsinin içine bir miktar su koyun.

Adım 6: Fırına koyun. 220 derecelik fırında üstleri kızarana dek 5 dakika pişirin.

FIRINDA SÜTLACIN ÜZERİ NASIL KIZARTILIR?

Sütlacı kaselere boşalttıktan sonra üzerine yumurta sarısı sürüp toz şeker serperek hızlı bir şekilde üzerlerinin nar gibi kızarmasını sağlayabilirsiniz. Eğer yumurta sarısından rahatsız oluyorsanız yukarıda bahsettiğimiz yöntemle (tepsinin içine kaselerin yarısı kadar su koyma yöntemi) pişirebilirsiniz.

Aynı zamanda sütlaçların üst kısmının tam olarak kızarmasını istiyorsanız tepsiyi fırının üst rafına koymalısınız.



