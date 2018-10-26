Sütlü irmik tatlısı nasıl yapılır? Hafif ve pratik farklı sütlü irmik tatlısı tarifleri (videolu anlatım)

Sütlü irmik tatlısı tarifi ile güzel bir ziyafet çekebilirsiniz. Esasında işin güzel yanı, bu tarif ile birlikte bu tatlıya değişik renkler ekleyebilirsiniz. Soğuduktan sonra ikram edilen sütlü irmik tatlısını meyvelerle süsleyerek farklı bir tat yapabilir, dondurma, çikolata, vişne sosu veya aklınıza gelebilecek farklı konseptler yapabilirsiniz. İşte düşük kalorili sütlü irmik tatlısı tarifi videolu anlatımı ve püf noktaları... SÜTLÜ İRMİK TATLISI TARİFİ Orta büyüklükteki 1 porsiyon sütlü irmikli tatlı kalori miktarı yaklaşık olarak 218 kcal olup çoğu tatlıya göre hafif bir tatlıdır. Kalorisi az gözükse bile yine de aşırıya kaçmamak da fayda var. Peki sütlü irmik tatlısı ile gereken malzemeler neler? Malzemeler 1 litre süt

10 yemek kaşığı toz şeker

9 yemek kaşığı irmik

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı kakao SÜTLÜ İRMİK TATLISI NASIL YAPILIR? Sütlü irmik tatlısı yapımına temel malzemelerin karışımı ile başlıyoruz. Derin bir tencere içine bir litre süt, şeker ve irmiği alarak orta ateşte pişiriyoruz. Sütün kaynaması ile birlikte tencereyi ocaktan alarak içine tereyağı ve vanilyayı ekleyerek karıştırıyoruz. Bu sırada kullanacağımız kap ve kalıbı sudan geçiriyoruz. Bundan sonra olan kısmı iki şekilde yapabilirsiniz. Eğer sade istiyorsanız karışımın tamamını kabın içine koyarak dolaba soğumaya alın. Ya da karışımın yarısına kalıba koyduktan sonra diğer yarısına kakaolu ile mikserde karıştırdıktan sonra diğerinin üzerine ekleyebilirsiniz.

Her iki şekilde de dolapta bir gün bekletin. Ve servis öncesi kalıplardan ters olarak çıkardıktan sonra üzerine ceviz, fındık, fıstık veya tarçın ile süsleyip servis yapabilirsiniz. ÇİKOLATALI SÜTLÜ İRMİK TATLISI TARİFİ Eğer sütlü irmik tatlısını sade olarak denediyseniz çikolatalı olanını mutlaka yapmalı ve bu muhteşem ikilini tadını tatmalısınız. Sadesinden yapımı çok farklı olmayıp sadece üzerine ekleyeceğiniz çikolata sosu ile enfes bir tat elde etmeniz mümkün. Çikolatalı sütlü irmik tatlısı için gereken malzemeler şöyle; Malzemeler: 5 su bardağı soğuk süt

8 yemek kaşığı toz şeker

7 yemek kaşığı irmik

1 paket vanilya Üzeri için: 1 paket çikolata sos

2 su bardağı soğuk süt Servisi için: 1 su bardağı yaban mersini

2 yemek kaşığı file Antep fıstığı NASIL YAPILIR? Tatlı yapımı için ilk olarak soğuk süt, irmik ve şeker bir tencere içine alınarak orta ateşte sürekli karıştırılarak pişiriliyor. Yoğunlaşmaya başlayan tatlı karışımına vanilyayı ekleyerek yine karıştırıyoruz. Tatlıyı nasıl servis etmeyi düşünüyorsanız ona göre olan kalıplarını ıslatın. Ve sonra tatlınızı bu kalıplar içine dökerek buzdolabına soğumaya alın. Bu paket toz çikolata ile sütü karıştırarak pişirin. Kıvamına ulaştığı zaman sütlü irmik tatlısı üzerinde gezdirin.

Servis önerisi olarak üzerine Antep fıstığı, ceviz ve fındık serpebileceğiniz gibi yaban mersini, çilek gibi meyveler ekleyerek de misafirlerinize sunabilirsiniz. VİŞNE SOSLU SÜTLÜ İRMİK TATLISI Gelelim 3 katlı bir irmik tatlısına. Vişne sosu, kakao ve sütlü irmik tatlısı karışımı ile şahane bir tat denemeye hazır mısınız? İşte vişne soslu sütlü irmik tatlısı için gereken malzemeler... Malzemeler Birinci Kat için 3 su bardağı vişne kompostosu 6 tatlı kaşığı nişasta 1 tatlı kaşığı tereyağı İkinci Kat için 1 litre süt 10 yemek kaşığı irmik 9 yemek kaşığı şeker 1,5 kaşık tereyağı 1 paket vanilya Üçüncü Kat için Kakao NASIL YAPILIR? Bu nefis tatlının yapımına birinci kattan başlıyoruz. Vişne kompostosu, nişasta ve tereyağını tencereye alarak sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Kıvamını vişne sosunu artırıp azaltarak keyfinize göre ayarlayabilirsiniz. Hazırladığımız bu karışımı daha sonra ıslattığımız kalıbın içine döküyoruz ve eşit bir şekilde yayıyoruz. Ve yarım saat soğuması için bırakıyoruz. Tatlının ikinci katı ise klasik sütlü irmik tatlısı gibi yapılıyor. Süt, şeker ve irmik bir tencerede orta ateş üzerinde sürekli karıştırılarak pişiriyoruz. Kıvamına ulaşınca vanilyayı ekleyerek karıştırmaya devam ediyoruz. Hazırladığımız bu karışımı ikiye ayırıyoruz. Biraz soğuduktan sonra irmik tatlısının yarısını, ilk hazırladığımız ve soğumaya bıraktığımız vişne soslu kısmın üzerine yayarak ekliyoruz. Diğer yarısını ise kakao ile mikser ile karıştırıp yine soğuduktan sonra kalıbın en üst kısmına yayarak ekliyoruz.

Bu şekilde dolaba kaldırıp bir gün soğumasını bekliyoruz. Daha sonra ise yine servis önce kalıptan ters çevirip üzerini isteğinize göre süsleyip güzel tatlının keyfinin çıkarabilirsiniz. LABNELİ SÜTLÜ İRMİK TATLISI Labne, tatlılar ile uyumu süper olan bir süt ürünü. Bunu bir de sütlü irmik tatlısı ile birlikte uyumu ayrı bir güzel oluyor. Yine iki güzel tat bir araya gelecek ve ortaya hakikaten uygun kalorili güzel bir tatlı ortaya çıkacak. Labneli sütlü irmik tatlısı için gereken malzemeler şöyle; Malzemeler: 400gr labne

6 su bardağı Pınar Süt

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı irmik

1 paket vanilya

Tel kadayıflı süsleme için:

1 yemek kaşığı tereyağı

75gr tel kadayıf

2 yemek kaşığı şeker

1 su bardağı ceviz NASIL YAPILIR? Orta boy tencere içine süt, şeker, irmik ve vanilyayı koyarak orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Karışımın kaynaması ile labneyi ekleyerek yaklaşık 3 dakika da karıştırmaya devam edin. Daha sonra bu karışımı ıslattığınız kalıbın içine döküp buzdolabında 4-6 saat arası soğumaya bırakın.

Bu zaman sonrasında tel kadayıfı tereyağı ile birlikte hafif renk alıncaya kadar pişirin. Daha sonra içine ceviz ve şekeri ekleyin. Tel kadayıflar kızarana kadar çevirmeye devam edin. Soğuyan tatlınızı dolaptan alarak tel kadayıfların üstüne koyun. Tatlınız hazır. Servis için üzerine taze nane ve kırmızı meyveler ile süsleyerek sunum yapabilirsiniz. ANTEP FISTIKLI SÜTLÜ İRMİK TATLISI TARİFİ Sütlü irmik tatlısını Antep fıstığı ile farklı bir tada ulaştırıyoruz bu tarifimizde. Gereken malzemeler ve yapımı ise şu şekilde; Malzemeler: 2 su bardağı irmik

250 gr tereyağı

1 su bardağı toz Antep fıstığı

3 su bardağı toz şeker

6 su bardağı süt NASIL YAPILIR? Öncelikle süt ve şekeri kısık ateşte ocağa alın fakat kaynatmayın, şekeri erimesi kadar ısınmayı yeterli. Başka bir kap içerisine ise tereyağı ve irmiği koyu bir renk alana kadar kavurmaya başlıyoruz. İrmik koyu kahverengini aldığı zaman Antep fıstığını ekleyerek karıştırmaya devam ediyoruz. Sonrasında ise şekerli sütü bu karışım içine yavaş yavaş ekliyor ve karıştırıyoruz. Kaynamaya başlayana kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısıp ara ara karıştırıyoruz. Sonrasında ise soğumaya bırakıyoruz. Yarım saat kadar soğuduktan sonra isterseniz yanına alacağız sade dondurma ile tatlının keyfini çıkarabilirsiniz.