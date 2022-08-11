Sütün ekşimesi ve kesilmesini önlüyor! Bir tutam tuz...

Süt, her geçen gün artan fiyatıyla gündemden düşmüyor. Sütü kesilmeden veya ekşimeden tüketmek çok önemli. Sütün israf olmaması için dikkatli kullanmalısınız. Mutfağın vazgeçilmez besinlerinden biri olan sütü tek başına tüketebilir, tatlı, pasta yapımı için kullanabilir veya kahvaltılık gevreklerle birlikte tüketebilirsiniz.
Süt açıldıktan sonra bir veya iki hafta boyunca kesilmeden dayanabilir. Uzmanlar süt kutusunun içine bir tutam tuz ekleyerek, daha uzun süre taze kalmasını sağlayabileceğini belirtiyor. Süt kutusuna bir tutam tuz ekleyip, kapağı tekrar kapatıp sallayarak tuzun eşit şekilde dağılmasını sağlayın.
Tuz mineralleri “sütün ekşimesini yavaşlatır” çünkü su moleküllerini dışarı çeker, bu da su ürünü aktivitesini düşürür ve dolayısıyla çoğu bakteri üremesini yavaşlatır.
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