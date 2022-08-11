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Sütün ekşimesi ve kesilmesini önlüyor! Bir tutam tuz...

11.08.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çabuk bozulan besinlerin başında gelen süt, dikkatli muhafaza edilmediğinde çöpe gidebilir. Bozuk süt sağlık için çok zararlıdır. Bozuk süt besin zehirlenmesine neden olabilir. Bu nedenle sütü dikkatli bir şekilde saklamak çok önemli. Süt, alışılmadık bir gıda saklama yöntemiyle üç hafta veya daha uzun süre taze tutulabilir.

Sütün ekşimesi ve kesilmesini önlüyor! Bir tutam tuz...

Süt, her geçen gün artan fiyatıyla gündemden düşmüyor. Sütü kesilmeden veya ekşimeden tüketmek çok önemli. Sütün israf olmaması için dikkatli kullanmalısınız. Mutfağın vazgeçilmez besinlerinden biri olan sütü tek başına tüketebilir, tatlı, pasta yapımı için kullanabilir veya kahvaltılık gevreklerle birlikte tüketebilirsiniz.

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SÜT ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  • Süt alırken son kullanma tarihine dikkat edin ve en uzun raf ömürlü olanı almaya dikkat edin.
  • Sütü marketten çıkmadan önce en son alın. Böylelikle daha kısa süre oda sıcaklığına maruz kalır.
  • Sütü eve getirir getirmez buzdolabına kaldırın.
  • Çoğu insan sütü buzdolabının kapısına koyar, ancak en iyisi daha soğuk ve sıcaklığın daha sabit olduğu bir rafta saklanmasıdır.
  • Çoğu zaman, süt ürünleri buzdolabının arkasına yerleştirilmelidir; çünkü buzdolabının kapısı her açıldığında, buzdolabının önündeki ve kapısındaki eşyalar daha sıcak havaya maruz kalır.
  • Süt kullanırken, işiniz bittiğinde doğrudan buzdolabına geri koyun.

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SÜTÜN UZUN SÜRE TAZE KALMASINI SAĞLAYAN TUZ YÖNTEMİ

Süt açıldıktan sonra bir veya iki hafta boyunca kesilmeden dayanabilir. Uzmanlar süt kutusunun içine bir tutam tuz ekleyerek, daha uzun süre taze kalmasını sağlayabileceğini belirtiyor. Süt kutusuna bir tutam tuz ekleyip, kapağı tekrar kapatıp sallayarak tuzun eşit şekilde dağılmasını sağlayın.

Tuz mineralleri “sütün ekşimesini yavaşlatır” çünkü su moleküllerini dışarı çeker, bu da su ürünü aktivitesini düşürür ve dolayısıyla çoğu bakteri üremesini yavaşlatır.


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