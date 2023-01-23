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Sütyensiz dansını paylaşan Diletta Leotta yine nefes kesti! Hemen sildi

23.01.2023 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünü İtalya'dan dünyaya ulaşan güzel sunucu Diletta Leotta, sütyensiz dansıyla ilgi odağı oldu. Seksi dansını hem TikTok hem Instagram'dan paylaşan yıldız, Tiktok hesabındaki videosunu kısa sürede kaldırdı.

Cüretkar paylaşımlarıyla magazin basınını meşgul eden Diletta Leotta, bu defa sütyensiz dansıyla adından söz ettirdi. Şarkıcı Daniele Battaglia ile paylaşım yapan yıldız, videoyu TikTok hesabından sildi.

Diletta Leotta sütyensiz paylaşımıyla nefes kesti! Anında sildi

Görev aldıkları radyonun stüdyosunda eğlenceli dakikalar yaşayan ikili, zaman zaman yumruklaşarak şakalaştılar.

Diletta Leotta sütyensiz paylaşımıyla nefes kesti! Anında sildi

Göğüsleriyle Napoli taraftarının diline düşen Diletta Leotta, sütyensiz paylaşımıyla beğeni topladı.

Diletta Leotta sütyensiz paylaşımıyla nefes kesti! Anında sildi

Güzel sunucu Diletta Leotta bir süredir Loris Karius ile aşk yaşıyor. Dilette Leotta, daha önce Türk oyuncu Can Yaman ile beraberlik yaşamıştı.


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Diletta Leotta magazin

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