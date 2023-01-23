Sütyensiz dansını paylaşan Diletta Leotta yine nefes kesti! Hemen sildi

Cüretkar paylaşımlarıyla magazin basınını meşgul eden Diletta Leotta, bu defa sütyensiz dansıyla adından söz ettirdi. Şarkıcı Daniele Battaglia ile paylaşım yapan yıldız, videoyu TikTok hesabından sildi.

Görev aldıkları radyonun stüdyosunda eğlenceli dakikalar yaşayan ikili, zaman zaman yumruklaşarak şakalaştılar.

Göğüsleriyle Napoli taraftarının diline düşen Diletta Leotta, sütyensiz paylaşımıyla beğeni topladı.

Güzel sunucu Diletta Leotta bir süredir Loris Karius ile aşk yaşıyor. Dilette Leotta, daha önce Türk oyuncu Can Yaman ile beraberlik yaşamıştı.



