Sütyensiz elbisesiyle olay olmuştu! Rita Ora şimdi de yatakta üstsüz...

Taika Waititi ile hayatını birleştiren şarkıcı Rita Ora, katıldığı partide tül giyip sütyen tercih etmemiş ve göğüslerini sergileyerek herkesin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Son dönemde iddialı tarzıyla dikkat çeken Rita Ora güzel bir haber paylaştı.

Rita Ora yeni teklisi You Only Love Me'nin çarşamba günü çıkacağını açıkladı.

Ancak şarkıcı bunu yaparken hayranlarını bir hayli heyecanlandırdı. Çünkü Ora bu haberi üstsüz yatak pozuyla verdi.

32 yaşındaki şarkıcı, telefonla uğraşıp yatakta poz verirken minik pembe payetli bir etek giydi.



