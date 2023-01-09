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Rita Ora doğum günü partisine neredeyse çıplak geldi! Tül giyip göğüslerini sergiledi

09.01.2023 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taika Waititi ile hayatını birleştiren şarkıcı Rita Ora, katıldığı partinin önüne geçecek bir kıyafet seçti. Sütyen giymeyen ve dantelli bir elbiseyle vücudunu sergileyen Rita Ora içine yalnızca siyah bir sütyen giymişti.

Rita Ora doğum günü partisine neredeyse çıplak geldi! Tül giyip göğüslerini sergiledi

Rita Ora ya da gerçek adıyla Rita Sahatçiu son dönemde iddialı tarzıyla gündemde. Annesi de sosyal medya fenomeni olan şarkıcı iddialı tarzına bir yenisini daha ekledi.

Elvis'in doğum günü ve Altın Küre öncesi partisine Taika Waititi ile katılan Rita Ora'ya bir bakan bir daha baktı. Perdeye benzeyen pembe bir dantelli tül tercih eden Ora göğüslerini ise sergilemekten çekinmedi.

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Tül içine yalnızca siyah iç çamaşırı giyen Rita dağınık saçları ve siyah topuklu ayakkabılarıyla kombinini tamamladı.

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Partide resmen rol çalan Rita'nın tarzı ise rüküş bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Rita Ora anne

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