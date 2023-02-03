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Sütyensiz pozları çok konuşulmuştu... Aleyna Tilki'den yaz pozları!

03.02.2023 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sütyensiz pozlarıyla sosyal medyada takipçilerini ikiye bölen Aleyna Tilki son olarak yaz pozlarını paylaştı. Bikinili halini paylaşan genç şarkıcıya binlerce yorum yağdı.

Sütyensiz pozları çok konuşulmuştu... Aleyna Tilki'den yaz pozları!

Sosyal medya paylaşımlarıyla ve yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Aleyna Tilki, son dönemde sahnelerden uzak kaldı. Ses tellerinde rahatsızlık olduğunu belirterek bir süre şarkı söyleyemeyeceğini duyuran Tilki bu süreçte yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

Sütyensiz pozlarını paylaşarak hayranlarından tepki gören şarkıcı bir aya sahnelere döneceğini müjdeledikten kısa süre sonra yaz pozları paylaştı.

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"Sadece kışın denize girenler ve her ağaca tırmanmak isteyenler" notuyla bikinili pozlarını paylaşan Aleyna Tilki'ye hayranları "Artık şarkılarla konuşulman lazım", "Çok güzelsin", "Keşke bize de yaz gelse" yorumları yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki sosyal medya

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