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Suudi Arabistan'da transfer çılgınlığı devam ediyor! Manchester City'den Al Nassr'a...

24.08.2023 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadrosunda Cristiano Ronaldo, Sadio Mane ve Anderson Talisca gibi önemli oyuncuları barındıran Suudi temsilcisi Al Nassr, kadrosunda Avrupa’dan bir isim daha dahil etti. Al Nassr, İngiliz takımı Manchester City’de forma giyen İspanyol futbolcu Aymeric Laporte’u renklerine bağladı. Suudi Arabistan temsilcisi, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Laporte ile 2026 yılına kadar sözleşme imzaladığını duyurdu.

Aymeric Laporte

Aymeric Laporte

İSP İspanya
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Manchester City
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Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al Nassr, İngiltere ekibi Manchester City'den İspanyol savunma oyuncusu Aymeric Laporte'u transfer etti. Al Nassr Kulübü, Laporte transferini X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımla duyurdu.

BONSERVİSİ: 27,5 MİLYON EURO

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İngiltere basınında transferin 27,5 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği ve Laporte'un 3 yıllık sözleşmeye imza attığı öne sürüldü.

Athletic Bilbao altyapısında yetişen 29 yaşındaki futbolcu, 2018'de Manchester City'ye transfer oldu. Beş Premier Lig, 3 Lig Kupası, 2 Federasyon Kupası, birer UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa zaferi yaşadığı Manchester City kariyerinde 180 maça çıkan Laporte, 12 gollük katkı sağladı.

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Futbola büyük yatırım yapılan ve birçok yıldız ismin transfer edildiği Suudi Arabistan'da iddialı bir takım kuran Al Nassr, kadrosunda Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Otavio, Marcelo Brozovic, Alex Telles, Seko Fofana, David Ospina ve Anderson Talisca'yı da bulunduruyor.

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