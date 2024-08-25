Suudi Arabistan'dan Fenerbahçe'nin yıldızı Dusan Tadic'e talip! İşte transfer teklifleri...

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başı Ajax'tan kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Dusan Tadic, sarı - lacivertli forma ile ortaya koyduğu performans Arabistan tarafından dikkat çekti. Suudi Arabistan ekibi, yıldız futbolcu için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı iddia edildi.

BONSERVİS ÖDENMEDİ

Sarı-lacivertli ekip, geçen sezonun başında sözleşmesi sona erdikten sonra Ajax'tan ayrılan Dusan Tadic'i bedelsiz olarak renklerine bağlamıştı.

FENERBAHÇE'DE DUSAN TADİC!

Dusan Tadic, Fenerbahçe forması ile toplam 62 resmi maça çıktı. Tecrübeli futbolcu söz konusu bu müsabakalarda 16 kez rakip fileleri havalandırmayı başarırken, takım arkadaşlarına da 19 kez gol pası vererek asist katkısı verdi.

SÜRPRİZ TALİP ARABİSTAN'DAN

Sarı - lacivertlilerin tecrübeli yıldızı Dusan Tadic'e, Suudi Arabistan'dan teklif geldiği iddia edildi. Sırp oyuncu için bir Suudi Arabistan kulübünün, Kanarya'nın yüklü bir miktar bonservis bedeli ile kapısını çaldığı öne sürüldü.

10 MİLYON EURO

35 yaşındaki futbolcu için konuşulan bonservis bedelinin 9-10 milyon Euro civarında olduğu konuşuluyor.