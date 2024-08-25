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Suudi Arabistan'dan Fenerbahçe'nin yıldızı Dusan Tadic'e talip! İşte transfer teklifleri...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
25.08.2024 18:12
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Fenerbahçe'de gösterdiği etkileyici performansla büyük ilgi gören yıldız futbolcu Dusan Tadic'e sürpriz bir talip çıktı. Suudi Arabistan'dan bir kulüp, Sırp oyuncu için yüklü bir miktarda transfer teklifi yaptığı öğrenildi. Bu teklifin miktarı ise gün yüzüne çıktı.

Dusan Tadic

Dusan Tadic

SIR Sırbistan
Yaş: 36 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başı Ajax'tan kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Dusan Tadic, sarı - lacivertli forma ile ortaya koyduğu performans Arabistan tarafından dikkat çekti. Suudi Arabistan ekibi, yıldız futbolcu için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı iddia edildi.

BONSERVİS ÖDENMEDİ

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Sarı-lacivertli ekip, geçen sezonun başında sözleşmesi sona erdikten sonra Ajax'tan ayrılan Dusan Tadic'i bedelsiz olarak renklerine bağlamıştı.

FENERBAHÇE'DE DUSAN TADİC!

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Dusan Tadic, Fenerbahçe forması ile toplam 62 resmi maça çıktı. Tecrübeli futbolcu söz konusu bu müsabakalarda 16 kez rakip fileleri havalandırmayı başarırken, takım arkadaşlarına da 19 kez gol pası vererek asist katkısı verdi.

SÜRPRİZ TALİP ARABİSTAN'DAN

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Sarı - lacivertlilerin tecrübeli yıldızı Dusan Tadic'e, Suudi Arabistan'dan teklif geldiği iddia edildi. Sırp oyuncu için bir Suudi Arabistan kulübünün, Kanarya'nın yüklü bir miktar bonservis bedeli ile kapısını çaldığı öne sürüldü.

10 MİLYON EURO

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35 yaşındaki futbolcu için konuşulan bonservis bedelinin 9-10 milyon Euro civarında olduğu konuşuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
dusan tadic fenerbahçe
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