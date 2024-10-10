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Suudi Arabistan'dan Galatasaray'a 1.7 milyarlık teklif sonrası Dursun Özbek'ten genel kurul kararı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
10.10.2024 07:52
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Galatasaray'ın elinde bulunan en değerli arazilerinden biri olan Galatasaray Adası için bu kez de Suudi Arabistan'dan teklif geldi. İki yıl önce Katarlılara satılacağı konuşulan Galatasaray Adası için dudak uçuklatan bir teklifin daha geldiği iddia edildi.

Suudi Arabistan'dan Galatasaray'a 1.7 milyarlık teklif sonrası Dursun Özbek'ten genel kurul kararı!

İki sene önce Katarlılara satılacağı konuşulan Galatasaray Adası için bu kez Suudi Arabistan'dan 50 milyon Dolar'lık teklif geldi.

CAMİA, SATILMASINI İSTEMİYOR

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Camianın önde gelen isimleri Galatasaray Adası'nın satılmasına kesin olarak karşı çıkıyor. İki sene önce de Katarlılardan gelen teklif bu sebeple reddedilmişti.

DURSUN ÖZBEK İLE GÖRÜŞME YAPTILAR

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Suudi Arabistan Genel Eğlence Otoritesi (GEA) adına İstanbul'a gelen bir heyet, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile adanın satışı konusunda görüşmelerde bulundu. Başkan Özbek, adanın satışına yönelik kararın kendisinin veremeyeceğini bildirerek genel kurulu işaret etti.

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Galatasaray Adası galatasaray
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