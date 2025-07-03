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Suudi Arabistan devi Fenerbahçe'ye rakip! Yıldızlar karması...

Suudi Arabistan Pro Lig'in en önde gelen kulüplerinden olan Al-Ittihad, Fenerbahçe'nin Portekiz kampında sarı-lacivertlilerle hazırlık maçı yapacak.

Suudi Arabistan devi Fenerbahçe'ye rakip! Yıldızlar karması...
Emre Şen

Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun kararı doğrultusunda hazırlık kampını Portekiz'de yapacak. 4 Temmuz'da Portekiz'e uçacak sarı-lacivertliler, 27 Temmuz'a kadar kampa devam edecek ve hazırlık maçları oynayacak.

SUUDİ ARABİSTAN'IN DEV KULÜBÜ

Suudi Arabistan Ligi son şampiyonu Al Ittihad, Fenerbahçe ile 23 Temmuz 2025 tarihinde Estadio Municipal'de hazırlık maçı yapacağını açıkladı.

Kadrosunda; Karim Benzema, Steven Bergwijn, Fabinho, Kante ve Moussa Diaby gibi yıldızları barından Al-Ittihad, güçlü isimleriyle ön plana çıkıyor.

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fenerbahçe
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