Suudi Arabistan devi Fenerbahçe'ye rakip! Yıldızlar karması...

Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun kararı doğrultusunda hazırlık kampını Portekiz'de yapacak. 4 Temmuz'da Portekiz'e uçacak sarı-lacivertliler, 27 Temmuz'a kadar kampa devam edecek ve hazırlık maçları oynayacak.
Suudi Arabistan Ligi son şampiyonu Al Ittihad, Fenerbahçe ile 23 Temmuz 2025 tarihinde Estadio Municipal'de hazırlık maçı yapacağını açıkladı.
Kadrosunda; Karim Benzema, Steven Bergwijn, Fabinho, Kante ve Moussa Diaby gibi yıldızları barından Al-Ittihad, güçlü isimleriyle ön plana çıkıyor.
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