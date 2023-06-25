Suudi Arabistan futbolu çıldırdı! Dünyaca ünlü yıldız, imzayı attı: 100 milyon euro!

Transfer haberleri: İngiltere Premier Lig'de geride bıraktığımız sezonu 44 puanla 12. sırada tamamlayan ve tarihinin en kötü performanslarından birini sergileyen Chelsea'de flaş bir gelişme yaşandı.

Maviler, geçen sezonun başında savunma oyuncusu Kalidou Koulibaly'i 38 milyon euro karşılığında Napoli'den kadrosuna katmıştı.

Senegalli stoper, Chelsea'de geçirdiği 1 sezonun ardından sürpriz bir şekilde Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu.

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Hilal, 32 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Al-Hilal; Chelsea'ye 25 milyon euro bonservis bedeli ödediğini açıklarken, Koulibaly'nin de 3 yıl için 75 milyon euro maaş alacağını belirtti.



