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Suudi Arabistan futbolu çıldırdı! Dünyaca ünlü yıldız, imzayı attı: 100 milyon euro!

25.06.2023 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transfer haberleri: İngiltere Premier Lig'de oldukça kötü bir sezon geçiren Chelsea, 44 puan toplayarak 12. sırada yer almıştı. Yeni bir yapılanmaya gidecek olan Maviler'e geçtiğimiz sezon katılan Kalidou Koulibaly, sürpriz bir şekilde Suudi Arabistan'a transfer oldu. Senegalli stoperin bonservis bedeli ve maaşı ise dudak uçuklattı. İşte detaylar...

Suudi Arabistan futbolu çıldırdı! Dünyaca ünlü yıldız, imzayı attı: 100 milyon euro!

Transfer haberleri: İngiltere Premier Lig'de geride bıraktığımız sezonu 44 puanla 12. sırada tamamlayan ve tarihinin en kötü performanslarından birini sergileyen Chelsea'de flaş bir gelişme yaşandı.

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Maviler, geçen sezonun başında savunma oyuncusu Kalidou Koulibaly'i 38 milyon euro karşılığında Napoli'den kadrosuna katmıştı.

Senegalli stoper, Chelsea'de geçirdiği 1 sezonun ardından sürpriz bir şekilde Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu.

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Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Hilal, 32 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Al-Hilal; Chelsea'ye 25 milyon euro bonservis bedeli ödediğini açıklarken, Koulibaly'nin de 3 yıl için 75 milyon euro maaş alacağını belirtti.


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