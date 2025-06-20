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Suudi Arabistan, Galatasaray'ın yıldızına servet önerdi! Okan Buruk istemese de ayrılık yaşanabilir...

Galatasaray'ın yıldız orta saha oyuncusu Mario Lemina'ya sürpriz bir transfer teklifi geldi. Sarı-kırmızılılara transfer olmadan önce de Suudi Arabistan takımlarının kıskacında olan Lemina'ya yeni teklif geldi. Sarı-kırmızılıların yollarını ayırmak istemediği Lemina'nın bu tekliften etkilendiği aktarıldı.

Suudi Arabistan, Galatasaray'ın yıldızına servet önerdi! Okan Buruk istemese de ayrılık yaşanabilir...
Emre Şen
Mario Lemina

Mario Lemina

GAB Gabon
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Mario Lemina için son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların kazandığı şampiyonlukta büyük katkısı olan Lemina'nın ayrılık ihtimali Okan Buruk'u endişelendirdi.

AL-SHABAB, LEMINA İÇİN TEKLİF YAPTI

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Suudi Arabistan gazetesi Arriyadiyah'ta yer alan haberde, Al-Shabab'ın Lemina ile görüştüğü ve yıldız oyuncuyu transfer için ikna ettiği yazıldı. Lemina'ya yıllık 9 milyon Euro maaş öneren Shabab yetkilileri, Lemina'nın kısa süre içinde aklını çeldi.

GALATASARAY SATMAK İSTEMİYOR

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Önümüzdeki sezon da Lemina'yı kadroda düşünen Okan Buruk bu transferi kesin olarak reddediyor. Lemina'nın gitmek istemesi durumunda eli kolu bağlanacak Okan Buruk'un mecburen bu transfere izin vereceği aktarıldı.

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Suudi Arabistan galatasaray transfer haberleri Mario Lemina
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