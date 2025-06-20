Suudi Arabistan, Galatasaray'ın yıldızına servet önerdi! Okan Buruk istemese de ayrılık yaşanabilir...

Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Mario Lemina için son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların kazandığı şampiyonlukta büyük katkısı olan Lemina'nın ayrılık ihtimali Okan Buruk'u endişelendirdi.

AL-SHABAB, LEMINA İÇİN TEKLİF YAPTI

Suudi Arabistan gazetesi Arriyadiyah'ta yer alan haberde, Al-Shabab'ın Lemina ile görüştüğü ve yıldız oyuncuyu transfer için ikna ettiği yazıldı. Lemina'ya yıllık 9 milyon Euro maaş öneren Shabab yetkilileri, Lemina'nın kısa süre içinde aklını çeldi.

GALATASARAY SATMAK İSTEMİYOR

Önümüzdeki sezon da Lemina'yı kadroda düşünen Okan Buruk bu transferi kesin olarak reddediyor. Lemina'nın gitmek istemesi durumunda eli kolu bağlanacak Okan Buruk'un mecburen bu transfere izin vereceği aktarıldı.