SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Suudi Arabistan kervanına o da katıldı! Dünyaca ünlü yıldız, Cristiano Ronaldo'nun yanına gitti!

Suudi Arabistan kervanına o da katıldı! Dünyaca ünlü yıldız, Cristiano Ronaldo'nun yanına gitti!

01.08.2023 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al Nassr, Almanya ekibi Bayern Münih'ten Senegalli forvet Sadio Mane'yi kadrosuna kattı.

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr Kulübü, 31 yaşındaki Sadio Mane'nin transferini Twitter'dan yaptığı paylaşımla duyurdu.

MALİYETİ 70 MİLYON EURO

Screenshot_6

Uluslararası basında transferin 30 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği ve Mane'nin yıllık 40 milyon avro maaş kazanacağı öne sürüldü.

Screenshot_7

Metz, Salzburg, Southampton ve Liverpool'da oynayan Mane, geçen yıl 32 milyon avro karşılığında Bayern Münih'e transfer oldu. Münih ekibinde 38 maça çıkan Senegalli milli futbolcu, 12 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

Futbola büyük yatırım yapılan ve birçok yıldız ismin transfer edildiği Suudi Arabistan'da iddialı bir takım kuran Al Nassr, kadrosunda Cristiano Ronaldo, Marcelo Brozovic, Alex Telles, Seko Fofana, David Ospina ve Anderson Talisca'yı da bulunduruyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe, Zimbru karşısında kaldığı yerden devam etti!Fenerbahçe, Zimbru karşısında kaldığı yerden devam etti!
Galatasaray, Kerem Demirbay'ı resmen açıkladı!Galatasaray, Kerem Demirbay'ı resmen açıkladı!
Zimbru Fenerbahçe maçı canlı izle: Zimbru Chisinau Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? CANLI MAÇ ANLATIMIZimbru Fenerbahçe maçı canlı izle: Zimbru Chisinau Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? CANLI MAÇ ANLATIMI
Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Sadio Mane al nassr ligi paylaşım yaşında

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

Günün Videosu

Türkiye Esenyurt'taki vahşeti konuşuyor! 'Görüntüleri izleyemedim' Öldürülen gencin babası anlattı: "Bunu WhatsApp'ta paylaştım"
Türkiye Esenyurt'taki vahşeti konuşuyor! 'Görüntüleri izleyemedim' Öldürülen gencin babası anlattı: "Bunu WhatsApp'ta paylaştım"

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Başı kesilerek öldürülmüştü! Mezarı açıp kesik başı çaldılar

Başı kesilerek öldürülmüştü! Mezarı açıp kesik başı çaldılar

Puma, Adidas, Merrell... Spor ve outdoor ayakkabılarda %40'a varan indirim

Puma, Adidas, Merrell... Spor ve outdoor ayakkabılarda %40'a varan indirim

Her yerde aranıyor! İngiliz dolandırıcı Türkiye’ye kaçtı

Her yerde aranıyor! İngiliz dolandırıcı Türkiye’ye kaçtı

Gömleğinin içinde görünce korkudan dondu! Hareket edemedi

Gömleğinin içinde görünce korkudan dondu! Hareket edemedi

İç giyimde Jack Jones kalitesini hissedin! O sette 893 TL indirim

İç giyimde Jack Jones kalitesini hissedin! O sette 893 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.