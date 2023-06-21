Suudi Arabistan para saçmaya devam ediyor! Benzema'nın ardından Kante'yi de kadrosuna kattılar...

Karim Benzema'yı kadrosuna katarak büyük bir sürprize imza atan Al Ittihad, N'Golo Kante'yi de renklerine bağladı. Bu transfer döneminin flaş ülkesi olan Suudi Arabistan, para harcamaya son sürat devam ediyor...
Al Ittihad ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Kante, senelik 25 milyon euro kazanacak. Chelsea'da bu yıl sakatlıklarla boğuştuğu için forma giyemeyen Fransız oyuncu tercihini Suudi Arabistan'dan yana kullandı.
Sözleşmesi sona erdiği için boşta bulunan Kante'nin adı bir dönem ülkemiz ekiplerinden Beşiktaş ile anılmıştı.