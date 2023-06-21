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  4. Suudi Arabistan para saçmaya devam ediyor! Benzema'nın ardından Kante'yi de kadrosuna kattılar...

Suudi Arabistan para saçmaya devam ediyor! Benzema'nın ardından Kante'yi de kadrosuna kattılar...

21.06.2023 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad, Benzema'nın ardından Chelsea'nin yıldızı N'Golo Kante'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Suudi Arabistan para saçmaya devam ediyor! Benzema'nın ardından Kante'yi de kadrosuna kattılar...

Karim Benzema'yı kadrosuna katarak büyük bir sürprize imza atan Al Ittihad, N'Golo Kante'yi de renklerine bağladı. Bu transfer döneminin flaş ülkesi olan Suudi Arabistan, para harcamaya son sürat devam ediyor...

4 YIL İÇİN 100 MİLYON EURO

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Al Ittihad ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Kante, senelik 25 milyon euro kazanacak. Chelsea'da bu yıl sakatlıklarla boğuştuğu için forma giyemeyen Fransız oyuncu tercihini Suudi Arabistan'dan yana kullandı.

ADI BEŞİKTAŞ İLE ANILMIŞTI

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Sözleşmesi sona erdiği için boşta bulunan Kante'nin adı bir dönem ülkemiz ekiplerinden Beşiktaş ile anılmıştı.


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