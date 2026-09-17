Suudi Arabistan Spor Bakanı Türkiye'de desteklediği takımı açıkladı!

İstanbul'da gerçekleştirilecek İspanya Süper Kupası organizasyonu öncesinde düzenlenen etkinlikte Türk futboluna dair dikkat çeken bir açıklama geldi. Suudi Arabistan Spor Bakanı Prens Abdülaziz bin Türki el-Faysal, Süper Lig'de Galatasaray'ı desteklediğini açıkladı.

"GALATASARAY'I DESTEKLİYORUM"

Üç büyük kulübün başkanlarının aynı organizasyonda bir araya gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Prens Abdülaziz bin Türki el-Faysal, Süper Lig'deki takım tercihini açıkça ifade etti.

Suudi Arabistan Spor Bakanı, "3 büyük kulübün başkanlarının burada olması çok güzel. Diğerlerinin hoşuna gitmeyecek ama ben Süper Lig'de Galatasaray'ı destekliyorum." ifadelerini kullandı.

DURSUN ÖZBEK'TEN AL-SHEIKH AÇIKLAMASI

Bakanın ardından konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise İspanya Süper Kupası'nın yarı final ve final karşılaşmalarının İstanbul'da oynanacağını hatırlattı.

Final müsabakasının Galatasaray'ın Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapılacağını belirten Özbek, organizasyona katkı sağlayanlara teşekkür etti. Özbek ayrıca organizasyonun başında bulunan Al-Sheikh'in Galatasaray taraftarı olduğunu öğrendiğini belirterek kendisini kulübe davet ettiğini söyledi.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI!

Suudi Bakan Turki Al-Sheikh, Galatasaray'ı desteklediğini açıkladı:

Suudi Bakan, "Belki bazılarınızın hoşuna gitmeyecek ama Galatasaray'ı destekleyen bir taraftar olarak tüm üç kulübe de katkıları için teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullanıp sahneden inerken, 3 büyük kulübün başkanlarının alkışlaması dikkat çekti.