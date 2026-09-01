Suyla yapılıyor 1 hafta bayatlamıyor: Yumuşacık sünger kek tarifi!

Çay saatlerinde farklı ve pratik bir lezzet arayanların favorisi olmaya aday pamuk kek, yumuşacık dokusuyla öne çıkıyor. Klasik kek tariflerinden farklı olarak su kullanılarak hazırlanan bu tarif, kolay bulunan malzemelerle kısa sürede hazırlanabiliyor. Hafif tadı ve pamuk gibi dokusuyla hem misafir sofralarına hem de günlük tatlı krizlerine eşlik eden pamuk kek'in nasıl yapıldığı merak ediliyor. İşte yumuşacık pamuk kek için gerekli malzemeler ve adım adım hazırlanışı...
AFİYET OLSUN!
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