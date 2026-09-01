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Suyla yapılıyor 1 hafta bayatlamıyor: Yumuşacık sünger kek tarifi!

Klasik kek tariflerinden farklı olarak su kullanılarak hazırlanan bu pamuk kek, yumuşacık dokusuyla çay saatlerinin favorisi olmaya aday. Evde bulunan basit malzemelerle hazırlanan bu lezzet, kabarık ve hafif yapısıyla dikkat çekiyor.

Suyla yapılıyor 1 hafta bayatlamıyor: Yumuşacık sünger kek tarifi!
Nilgün Arabacı
Tarif Puanı
Teşekkürler!
Puanınız alınmıştır.
Kaç kisilik 10
Hazırlık Süresi 20dk
Pişirme Süresi 35dk
Kalori/Porsiyon -

Çay saatlerinde farklı ve pratik bir lezzet arayanların favorisi olmaya aday pamuk kek, yumuşacık dokusuyla öne çıkıyor. Klasik kek tariflerinden farklı olarak su kullanılarak hazırlanan bu tarif, kolay bulunan malzemelerle kısa sürede hazırlanabiliyor. Hafif tadı ve pamuk gibi dokusuyla hem misafir sofralarına hem de günlük tatlı krizlerine eşlik eden pamuk kek'in nasıl yapıldığı merak ediliyor. İşte yumuşacık pamuk kek için gerekli malzemeler ve adım adım hazırlanışı...

YUMUŞACIK SÜNGER KEK MALZEMELERİ VE YAPILIŞI

MALZEMELER

  • 4 adet yumurta (akları ve sarıları ayrı)
  • 1,5 su bardağı şeker
  • Yarım çay bardağı sıcak su
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 adet limon
  • 1 su bardağı buğday veya mısır nişastası
  • 1 su bardağı elenmiş un
  • 1 paket elenmiş kabartma tozu
  • 1 paket elenmiş vanilya

TARİF

  • Yumurtaların aklarını ve sarılarını ayırın. Daha sonra bir kap içerisinde yumurta aklarını şekerin yarısı ile birlikte mikserin yüksek devrinde koyulaşıp kıvam alana kadar çırpın
  • Ayırdığınız yumurta sarılarını da ayrı bir çırpma kabında şekerin kalan kısmı ile rengi beyazlaşana kadar mikser ile çırpın. Bir taraftan da sıcak suyu ilave edin, 2 dakika daha çırpın.
  • Sıvı yağ, limon suyu ve limon kabuğu rendesini de ilave edip 2-3 dakika daha çırpın.
  • Nişasta, un, kabartma tozu ve vanilyayı da ilave ederek malzemeler karışana kadar çırpın.
  • Çırpma işlemi bittikten sonra yumurta aklarını yavaş yavaş yumurta sarılarının içerisine ekleyin ve spatula yardımı ile alttan üste doğru yavaş hareketlerle yedirin. Yumurta aklarını tek seferde değil de bir kaç seferde yedirin.
  • Hazırladığımız kek hamurunu yapışmaması için yağladığınız 24 veya26 cm boyutundaki kek kalıbına boşaltın.
  • Keki önceden ısıtılmış 170°C fırında ilk yarım saat kapağını hiç açmadan 40 dakika kadar kontrollü bir şekilde pişirin.
  • Kek soğuduktan sonra dilimleyerek servis edin.

AFİYET OLSUN!

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Anahtar Kelimeler:
kek tarifi kek
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