Sven-Göran Eriksson kansere yakalandı! Dünyaca ünlü teknik adamdan kahreden açıklama: 1 yıl ömrüm kaldı!

Bir dönem İngiltere Milli Takımı'nı çalıştıran deneyimli İsveçli teknik adam Sven-Göran Eriksson, ölümcül kansere yakalandığını açıkladı.
Lazio ile birçok şampiyonluk yaşayan 75 yaşındaki teknik direktör, geçen yıl konulan teşhisten sonra bir yıl ya da 'en kötü ihtimalle biraz daha az' ömrü kalmasından korkuyor.
Eriksson, "Herkes iyi olmayan bir hastalığım olduğunu anlıyor. Herkes kanser olduğunu tahmin ediyor ve öyle de. Ama elimden geldiğince uzun süre savaşmak zorundayım." diye konuştu.
İsveç'in P1 radyo istasyonuna verdiği demeçte prognozunun ne olduğu sorulduğunda belki en kötü ihtimalle bir yıldan daha az ya da en iyi ihtimalle belki daha da uzun bir süre ömrü kaldığını ve bu konu hakkında düşünmemenin çok daha iyi olduğunu söyledi.
Ülkesi İsveç'te Karlstad'ın sportif direktörlüğü görevini bırakmasının ardından sağlığıyla ilgili spekülasyonlar yapılmıştı. Bugün, geçen yıl bir koşu sonrasında fenalaştığını ve ciddi şekilde hasta olduğunu öğrendiğini açıkladı.
Eriksson, "Bu iyi değil. Herkes kanser olduğunu tahmin ediyordu ve öyle. Ama elimden geldiğince uzun süre savaşmak zorundayım. Ancak beyninizi kandırabilirsiniz. Olayların olumlu yanlarını görün, zorlukların içinde debelenmeyin, çünkü bu elbette en büyük zorluktur, ama bundan iyi bir şey çıkarın'.
Doktorlarıyla görüştükten sonra Eriksson'un felç geçirdiği ve aynı zamanda kanser olduğu ortaya çıktı.
İsveçli çalıştırıcı, "Ne kadar süredir kanser olduğumu bilmiyorlar, belki bir ay ya da bir yıl" dedi.
Sven parlak menajerlik kariyerinde IFK Göteborg, Benfica, Roma, Fiorentina, Sampdoria, Lazio, Manchester City ve Leicester City'nin teknik direktörlüğünü yapmıştı.
Ayrıca Meksika, Fildişi Sahili ve Filipinler'de de yöneticilik yapmıştır.
Ancak beş yıl boyunca İngiltere'nin başındayken dünyanın en ünlü futbol menajeri oldu.
2001-2006 yılları arasında David Beckham, Steven Gerrard ve Frank Lampard gibi "altın jenerasyon" olarak adlandırılan yıldızlara rehberlik etti ancak hiçbir zaman beklenen büyük kupayı kazanamadı.