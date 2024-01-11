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  4. Sven-Göran Eriksson kansere yakalandı! Dünyaca ünlü teknik adamdan kahreden açıklama: 1 yıl ömrüm kaldı!

Sven-Göran Eriksson kansere yakalandı! Dünyaca ünlü teknik adamdan kahreden açıklama: 1 yıl ömrüm kaldı!

11.01.2024 12:31 | Son Güncelleme:
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Deneyimli teknik direktör Sven-Göran Eriksson, kansere yakalandığını duyurdu. İsveçli çalıştırıcı, "Herkes iyi olmayan bir hastalığım olduğunu anlıyor. Herkes kanser olduğunu tahmin ediyor ve öyle de. Ama elimden geldiğince uzun süre savaşmak zorundayım." diye konuştu. Eriksson, doktorların kendisine 1 yıl ömrünün kaldığını söylediğini belirtti.

Bir dönem İngiltere Milli Takımı'nı çalıştıran deneyimli İsveçli teknik adam Sven-Göran Eriksson, ölümcül kansere yakalandığını açıkladı.

Lazio ile birçok şampiyonluk yaşayan 75 yaşındaki teknik direktör, geçen yıl konulan teşhisten sonra bir yıl ya da 'en kötü ihtimalle biraz daha az' ömrü kalmasından korkuyor.

"UZUN SÜRE SAVAŞMAK ZORUNDAYIM"

Eriksson, "Herkes iyi olmayan bir hastalığım olduğunu anlıyor. Herkes kanser olduğunu tahmin ediyor ve öyle de. Ama elimden geldiğince uzun süre savaşmak zorundayım." diye konuştu.

"EN İYİ İHTİMALLE BİR YIL ÖMRÜ KALDIĞINI SÖYLEDİ"

İsveç'in P1 radyo istasyonuna verdiği demeçte prognozunun ne olduğu sorulduğunda belki en kötü ihtimalle bir yıldan daha az ya da en iyi ihtimalle belki daha da uzun bir süre ömrü kaldığını ve bu konu hakkında düşünmemenin çok daha iyi olduğunu söyledi.

BİR KOŞU SONRASI FENALAŞTI

Ülkesi İsveç'te Karlstad'ın sportif direktörlüğü görevini bırakmasının ardından sağlığıyla ilgili spekülasyonlar yapılmıştı. Bugün, geçen yıl bir koşu sonrasında fenalaştığını ve ciddi şekilde hasta olduğunu öğrendiğini açıkladı.

"OLAYLARIN OLUMLU YANLARINI GÖRÜN"

Eriksson, "Bu iyi değil. Herkes kanser olduğunu tahmin ediyordu ve öyle. Ama elimden geldiğince uzun süre savaşmak zorundayım. Ancak beyninizi kandırabilirsiniz. Olayların olumlu yanlarını görün, zorlukların içinde debelenmeyin, çünkü bu elbette en büyük zorluktur, ama bundan iyi bir şey çıkarın'.

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Doktorlarıyla görüştükten sonra Eriksson'un felç geçirdiği ve aynı zamanda kanser olduğu ortaya çıktı.

İsveçli çalıştırıcı, "Ne kadar süredir kanser olduğumu bilmiyorlar, belki bir ay ya da bir yıl" dedi.

ERIKSSON'UN KARİYERİ

Sven parlak menajerlik kariyerinde IFK Göteborg, Benfica, Roma, Fiorentina, Sampdoria, Lazio, Manchester City ve Leicester City'nin teknik direktörlüğünü yapmıştı.

Ayrıca Meksika, Fildişi Sahili ve Filipinler'de de yöneticilik yapmıştır.

Ancak beş yıl boyunca İngiltere'nin başındayken dünyanın en ünlü futbol menajeri oldu.

BECKHAM, GERRARD VE LAMPARD GİBİ İSİMLERE REHBERLİK ETTİ

2001-2006 yılları arasında David Beckham, Steven Gerrard ve Frank Lampard gibi "altın jenerasyon" olarak adlandırılan yıldızlara rehberlik etti ancak hiçbir zaman beklenen büyük kupayı kazanamadı.

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