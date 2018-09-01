Fotomodel Swantje Paulina, Galatasaray formasıyla poz verdi.

Fotomodel Swantje Paulina kendisi giyip Instagram hesabından paylaşmamış ama Hamburg merkezli Türk fotoğraf sanatçısı Kazım Günyar, kendisini Galatasaray forması ile fotoğrafladığı bir karesini Instagram hesabından 'Aslan' notuyla paylaştı.

Daha önce Podolski, Gregory Van Der Wiel gibi oyumcuları da fotoğrafladığı IG hesabında görülen Günyar'ın Paulina fotosu Twitter'da oldukça beğenildi ve dikkat çekti.

Instagram modeli Swantje Paulina hiçbir zaman yüzünü kaplayan çilleri gizlemeyi düşünmemiş.

Çillerinin doğa ananın hediyesi olduğunu düşünen Swantje Paulina’nın Instagram’da 340 binden fazla takipçisi var.

Swantje Paulina sık sık köpeği Boomi ile gezintiye çıkmaktan hoşlanıyor.



