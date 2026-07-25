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Trabzonspor, Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında gerçekleştirdiği çift antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor, Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan akşam antrenmanının ilk bölümünde ısınma çalışması yapıldı. Rondo ile devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Trabzonspor, Avusturya da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü 1

Antrenmanların temposu her geçen gün yükselirken sıcak havada zorlanan oyuncular, çalışma sonunda sahanın yakınındaki derede serinlemeye çalıştı. Teknik direktör Fatih Tekke de futbolcularla birlikte dereye girdi.

Trabzonspor, Avusturya da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü 2

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına yarın TSİ 16.30'da Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile oynayacağı hazırlık maçıyla devam edecek.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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Trabzonspor
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