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Szymanski'den Fenerbahçe'ye kötü haber! Polonya Teknik Direktörü duyurdu

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
11.10.2024 16:49
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup’ta Polonya ile Portekiz karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi basın toplantısı düzenleyen Polonya Teknik Direktörü Michal Probierz, Fenerbahçe forması giyen Sebastian Szymanski'nin sakatlık geçirdiğini duyurdu.

Szymanski'den Fenerbahçe'ye kötü haber! Polonya Teknik Direktörü duyurdu

Polonya Milli Takım Teknik Direktörü Michał Probierz, cumartesi günü Uluslar Ligi'nde oynayacakları Portekiz maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Probierz, Sebastian Szymanski'nin sakatlığının bulunduğunu açıkladı.

SYZMANSKI'NİN SAKATLIĞINI DUYURDU

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Probierz, Szymanski'nin sakatlığına ilişkin açıklamasında, "İki gün antrenman yapmadı, dün bireysel antrenman yaptı. Portekiz maçında oynayıp oynamayacağına antrenmandan sonra karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

PORTEKİZ MAÇINDA SAHADA OLMASI BEKLENMİYOR

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Polonya basınında yer alan haberde, Szymanski'nin Portekiz maçında sahada olmasa bile sakatlığının durumuna göre 15 Ekim Salı günü Hırvatistan'a karşı oynanacak mücadelede forma giymesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe Sebastian Szymanski
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