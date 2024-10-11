Szymanski'den Fenerbahçe'ye kötü haber! Polonya Teknik Direktörü duyurdu

Polonya Milli Takım Teknik Direktörü Michał Probierz, cumartesi günü Uluslar Ligi'nde oynayacakları Portekiz maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Probierz, Sebastian Szymanski'nin sakatlığının bulunduğunu açıkladı.
Probierz, Szymanski'nin sakatlığına ilişkin açıklamasında, "İki gün antrenman yapmadı, dün bireysel antrenman yaptı. Portekiz maçında oynayıp oynamayacağına antrenmandan sonra karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.
Polonya basınında yer alan haberde, Szymanski'nin Portekiz maçında sahada olmasa bile sakatlığının durumuna göre 15 Ekim Salı günü Hırvatistan'a karşı oynanacak mücadelede forma giymesi bekleniyor.