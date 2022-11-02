Daha önce Eylül 2021'de Kanadalı rap şarkıcısı Drake dokuz şarkıyla "Top 10" listesinde en fazla şarkısı olan müzisyen unvanı almıştı. 1964'te de İngiliz Beatles grubu sekiz şarkıyla listeye girmişti.

Swift'in liste hakimiyeti, 2022'nin en çok satan albümü "Midnights" sayesinde oldu.

Swift, Twitter hesabında paylaştığı mesajda, 10. albümünde ilk 10'da yer aldığı bilgisini paylaşıp "SEVİNÇTEN DELİ OLDUM" diye yazdı.

Aynı zamanda şarkı sözü yazarı ve besteci olan 32 yaşındaki Swift'in "Anti Hero" şarkısı ilk sıraya yerleşti ve şarkının nakaratları (Ben geldim. Selam. Sorun bende) kısa sürede Tik Tok'ta trend oldu.

Midnights albümündeki 13 şarkının tamamı ilk 15'e girdi.

Swift'in yeni albümünü Ağustos'ta New Jersey'de 2022 MTV Video Müzik Ödülleri'nden hemen önce açıklamasını, hayranları arasında şaşkınlık yaratmıştı.



Şarkıcı bu albümü "ömrümde yaşadığım 13 uykusuz gecenin hikayesi" olarak niteledi ve "korkular ve tatlı rüyalar içeren bir yolculuk" olarak adlandırdı.

ABD'de 1,4 milyon satan albümün bir milyondan fazlasının CD ve plak şeklinde olması, online müzik platformlarının yaygınlaştığı bir dönemde görülmemiş bir rakam olarak değerlendiriliyor.



Midnights albümünün İngiltere'deki satışları da 200 bini aştı. Bu sınırı en son İngiliz şarkıcı Adele '30' albümüyle geçen yıl aşmıştı.

