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Tabakhane Deresi’nde sular yükseldi

27.01.2021 19:33 | Son Güncelleme:
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Aydın’ın merkez ilçesindeki Efeler’de etkili olan sağanak yağış sonrasında Tabakhane Deresi’nin su seviyesi yükseldi.Aydın genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerine dönerken, etkili olan sağanak yağış sonrasında uzun zamandır sığ olan Tabakhane Deresi’nde de su seviyesi gözle görülür derecede yükseldi.

Aydın’ın merkez ilçesindeki Efeler’de etkili olan sağanak yağış sonrasında Tabakhane Deresi’nin su seviyesi yükseldi.
Aydın genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerine dönerken, etkili olan sağanak yağış sonrasında uzun zamandır sığ olan Tabakhane Deresi’nde de su seviyesi gözle görülür derecede yükseldi. Dağlardan gelen sular ile sokaklarda bulunan mazgallar ile dereye akan sular dereyi coştururken suyun debisinin de arttığı gözlemlendi. Yağışlarla birlikte şu ana kadar şehir merkezinde herhangi bir taşkın ve olumsuzluk yaşanmazken, yağış sonra doğal kaynakların beslenmesi ve barajlardaki su seviyesinin yükselmesi herkesi sevindirdi.
Meteoroloji verilerine göre yağışlı havanın önümüzdeki haftaya kadar etkili olacağı tahmin edilirken, Aydın Valiliği yağışlarla birlikte etkisini gösteren kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı da vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.

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