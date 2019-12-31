Tabela takan kişinin ikinci kattan düşme anı kameraya yansıdı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir kişi ikinci kattaki bir iş yerine tabela takarken park halindeki bir taksinin üzerine düştü. O anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Ahmet E. (35), Gazi Caddesi Beyazıt Sokak'ta bir iş yerinin tabelasını taktığı sırada dengesini kaybederek park halindeki taksinin üzerine düştü.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Ahmet E, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Ahmet E'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Ahmet E'nin düşme anı bir iş yerinin güvelik kamerasınca kaydedildi.

