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Tablet için biriktirdiği parasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

ANKARA HABERLERİ  | 17.04.2020 11:28 | Son Güncelleme

Tablet için biriktirdiği parasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Defne Türkoğlu, tablet almak için kumbarasında biriktirdiği 175 lirayı, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Atatürk Mahallesi'nde yaşayan işçi emeklisi Şükrü ve Sultan Türkoğlu çiftinin 8 yaşındaki kızı Defne tablet alabilmek için 5 ay önce para biriktirmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nı duyan Defne tablet almak için biriktirdiği parasını bağışlamak istediğini annesine söyledi.

Durumun Çubuk Kaymakamı Adem Keleş'e bildirilmesi üzerine Türkoğlu ailesinin evine Vefa Sosyal Destek Grubundan Merve Özbey Yücebaş ile Şule Arda yönlendirildi.

Ekip Defne Türkoğlu'nun kavanozdan yaptığı kumbarasından çıkardıkları 175 lirayı kampanyaya ilişkin banka hesap numarasına aktarmak üzere tutanakla teslim aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir de mektup yazan Defne Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, televizyondan haberleri izlerken kampanyadan haberdar olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanının konuşmasından çok etkilendiğini ve tablet almak için biriktirdiği parayı vermek istediğini belirten Türkoğlu, "Tabletin ne önemi var ki şu anda? Bizim için öncelikle sağlık önemli, millet önemli. Bir an önce bu hastalığa çözüm bulunmasını istiyorum. Hepimiz okulumuzu, arkadaşlarımızı ve öğretmenlerimizi özledik." dedi.

Anne Sultan Türkoğlu da kızının bağış kararının kendisini gururlandırdığını ifade ederek, "Bir an önce parayı vermek istedi. Hiçbir şeyi gözü görmedi, ne tablet istedi ne de kıyafet. Kızımla gurur duyuyorum." diye konuştu.

Baba Şükrü Türkoğlu ise böyle duyarlı bir çocuk yetiştirdiği için gurur duyduğunu belirtti.

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