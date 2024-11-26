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  4. Tacı geri alınacak mı? O ırkçı kelime başına dert oldu! Kainat Güzeli Victoria Theilvig tepki çekti!

Tacı geri alınacak mı? O ırkçı kelime başına dert oldu! Kainat Güzeli Victoria Theilvig tepki çekti!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
26.11.2024 16:26
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2024 Kainat Güzeli (Miss Universe) seçilen Danimarkalı Victoria Kjaer Theilvig, sosyal medya hesabında yayınladığı bir videoda ırkçı bir kelime kullandığı için tepkilere neden oldu. Birçok kullanıcı tacının geri alınması gerektiğini savundu.

Tacı geri alınacak mı? O ırkçı kelime başına dert oldu! Kainat Güzeli Victoria Theilvig tepki çekti!

Yeni seçilen Miss Universe Victoria Kjaer Theilvig, sosyal medyada paylaştığı bir videoda kullandığı ırkçı kelime nedeniyle gündeme geldi. Empire State Binası'ndan paylaştığı TikTok video nedeniyle tepki çekti.

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"TACI GERİ ALINSIN" TALEBİ!

New York'taki Empire State Binası'nda geçmişte siyah insanları dışlamak için beyazlar tarafından kullanılan bir sözcük olan 'Nigga' kelimesinin yer aldığı Jay-Z'nin 'Empire State of Mind' şarkısını söyledi.

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O kelimeyi kullanmasının ardından sosyal medyada kullanıcı tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar özür dilemesini istedi. Kimisi de Kainat Güzeli'nin tacının geri alınması gerektiğini savundu.

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Kainat Güzellik Yarışması'nın organizatörlerinden ve Victoria Kjaer Theilvig'den konuya ilişkin bir açıklama henüz gelmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kainat Güzellik Yarışması
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