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Evlilik Güzeldir 2. bölüm 1 fragman izle! ''Bu dizi hiç bitmesin''

TRT1’in yeni sezon yapımları arasında yer alan "Evlilik Güzeldir" dizisi dün akşam yayın hayatına merhaba dedi. İlk bölümüyle seyirci karşısına çıkan yeni dizi izleyicisinden tam not aldı. Evlilik Güzeldir için ''Bu dizi hiç bitmesin'' yorumları yapıldı.

Evlilik Güzeldir 2. bölüm 1 fragman izle! ''Bu dizi hiç bitmesin''
Öznur Yaslı İkier

TRT1’in merakla beklenen yeni dizisi Evlilik Güzeldir dün akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. Başrollerinde Fikret Kuşkan, Hande Soral, İlayda Alişan, Seçkin Özdemir ve Yusuf Çim'i buluşturan dizinin birinci bölümü izleyicisinden tam not aldı.

Evlilik Güzeldir dizisinin ikinci bölüm fragmanına sosyal medyada; 'bu dizi hiç bitmesin', 'özlediğimiz aile dizisi', 'reytingi bol olsun', 'kadro efsane' gibi yorumlar yapıldı.

**EVLİLİK GÜZELDİR 2. BÖLÜM 1 FRAGMAN İZLE!

UZAK ŞEHİR'E RAKİP OLDU
TRT'nin iddialı dizisi Evlilik Güzeldir böylelikle yeni sezonda; Uzak Şehir ve Altı Üstü İstanbul dizilerine rakip oldu.

Evlilik Güzeldir 2. bölüm 1 fragman izle! Bu dizi hiç bitmesin 1

EVLİLİK GÜZELDİR KONUSU NE?
Dizi, nikah memuru Mesut Bahtiyar ve beş kızının hikayesi üzerinden modern toplumda aile, evlilik, kuşak çatışması ve mahalle dayanışmasını sıcak, duygusal ve mizahi bir dille anlatıyor. Yapım, bir aşk hikayesine odaklanmak yerine, aile olma halini ve İstanbul’un samimi mahalle kültürünü ekrana taşımayı hedefliyor.

Evlilik Güzeldir 2. bölüm 1 fragman izle! Bu dizi hiç bitmesin 2

EVLİLİK GÜZELDİR OYUNCU KADROSU:
Nikâh memuru Mesut Bahtiyar’ın hikâyesini merkeze alan “Evlilik Güzeldir”de Fikret Kuşkan’a Hande Soral, İlayda Alişan, Berk Bakioğlu, Seçkin Özdemir, Yusuf Çim, Nil Sude Albayrak, Gözde Okur, Ferit Aktuğ, Anıl Çelik, Sera Tokdemir, Hazım Körmükçü, Öznur Ön, Hande Katipoğlu, Derda Yasir Yenal, Cansu Savcı, Feride Bağ, Alper Haliloğlu, Uğur Akay, Selin Soydan, Hayal Garip, Alihan Demirbilek, Sıla Gözüm, Anastasia Geptina ve Yıldız Kültür eşlik ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fikret Kuşkan Hande Soral İlayda Alişan Evlilik Güzeldir dizisi
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igrenc film
kotu dizi
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