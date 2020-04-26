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Tacikistan'da futbol maçları askıya alındı

FUTBOL HABERLERİ  | 26.04.2020 15:41 | Son Güncelleme

Tacikistan Futbol Federasyonu, bugün oynanacak maçların ardından ülkedeki karşılaşmaların 10 Mayıs tarihine kadar askıya alınacağını açıkladı. Belarus, Burundi, Nikagaruga ve Türkmenistan'la birlikte futbolun devam ettiği ender ülkelerden olan Tacikistan'da şu ana kadar korona virüs vakasına rastlanmadığı açıklandı.

Tacikistan'da futbol maçları askıya alındı

Koronavirüs nedeniyle dünyada futbol dururken, Tacikistan, Burundi, Belarus, Nikaragua ve Türkmenistan'da ise karşılaşmalar devam ediyordu. Ancak bu ülkelerden Tacikistan, maçları askıya almaya karar verdi.

Tacikistan Futbol Federasyonu, dün yaptığı açıklamada halkın sağlığı ve güvenliği için, kamu ve spor etkinliklerinin geçici olarak durdurulması kararını desteklediklerini ve tüm futbol organizasyonlarını 10 Mayıs tarihine kadar askıya aldığını açıkladı. 9 milyon nüfusu bulunan ülkede şu ana kadar korona virüs vakasına rastlanmadığı açıklandı.

(İHA)

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