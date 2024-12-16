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Taciz iddiasıyla gündeme gelmişti! Bu Tarz Benim yarışmacısı Ezgi Baylar'ı görenler tanıyamadı! İşte son hali...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
16.12.2024 19:36
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Yıllar önce Bu Tarz Benim yarışmasıyla ismini duyuran Ezgi Baylar, yarışmaya tarzıyla damga vurmuştu. Oyunculuk ve sunuculuk yaptıktan sonra gözlerden uzak bir hayat yaşayan Baylar'ın değişimi dikkat çekti. İşte son hali...

Taciz iddiasıyla gündeme gelmişti! Bu Tarz Benim yarışmacısı Ezgi Baylar'ı görenler tanıyamadı! İşte son hali...

2015'te yayınlanan Bu Tarz Benim yarışmasında birçok isim hafızalara kazınmıştı. O isimlerden biri de zarifliği ve şıklığı ile programın dikkat çeken isimlerinden biri olan Ezgi Baylar’dı.

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Tarzıyla adından söz ettiren Baylar, yarışmanın ardından oyunculuk ve sunuculuk yapmıştı. Arka Sokaklar dizisinde Hale karakterine hayat vermişti. Bir süredir de ortalıkta görünmeyen Baylar'ın son hali dikkat çekti.

GÖRENLER TANIYAMADI!

Yarışma döneminde 31 yaşında evli ve bir kız çocuğu olan Ezgi Baylar'ın değişimi ise şaşırtıyor. Sosyal medya hesabını Ezgi Tüzün olarak kullanan isim, sık sık büyüyen kız çocuğunu paylaşıyor.

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Baylar'ı ise görenler tanıyamıyor. Estetik işlemler yaptıran eski yarışmacı sakin bir hayat sürüyor.

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TACİZ İDDİASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ!

Ezgi Baylar, 2018 yılında oyuncu Talat Bulut'un kendisini taciz ettiğini iddia etmişti. Baylar'ın itirafı sosyal medyaya adeta bomba gibi düşmüştü.

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Bu Tarz Benim yarışmacısının değişimi olay oldu! Bu Tarz Benim yarışmacısının değişimi olay oldu!
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Bu Tarz Benim programı
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