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Bu Tarz Benim yarışmacısının değişimi olay oldu! İdil Naz Kaluç'u görenler tanıyamadı!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
23.09.2024 16:43
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2015 yılında yayınlanan Bu Tarz Benim isimli moda yarışmasının birincisi olarak hayatımızda yer alan ve "Nil Anka- Ümmü Gülsüm" akımıyla yeniden gündeme gelen İdil Naz Kaluç'un değişimi olay oldu. Eski yarışmacıyı görenler tanıyamadı.

Bu Tarz Benim yarışmacısının değişimi olay oldu! İdil Naz Kaluç'u görenler tanıyamadı!

2015'te yayınlanan Bu Tarz Benim yarışmasında birinci olarak Türkiye'nin en tarz kadını seçilen ve sosyal medyada "Nil anka" akımının mimarı olan İdil Naz Kaluç'un değişimi gündem oldu.

Cemil İpekçi, Sibel Arna, Umut Eker ve Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın jüri koltuğunda oturduğu moda programı Bu Tarz Benim, ilginç yarışmacılarıyla döneminin en çok konuşulan programlarından bir tanesiydi. Yıllar geçse de yarışmacıları nedeniyle sık sık gündeme gelen programdan birçok isim popüler hale geldi.

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GÖRENLER TANIYAMADI!

O isimlerden biri de tarzıyla yarışmaya damga vuran ve yarışmada birinci olan İdil Naz Kaluç'tu. Programın ardından Asuman Krause'nin sunuculuğunu üstlendiği Big Brother Türkiye yarışması ile iyice ünlendi. 1995 doğumlu olan Kaluç'un değişimi sosyal medya platformu TikTok'ta gündem oldu.

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321 bin takipçisi olan Kaluç'un son hali görenleri adeta şaşırttı. Eski halinden eser kalmayan Bu Tarz Benim'in eski yarışmacısı bambaşka biri oldu.

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TikTok hesabını aktif kullanan Kaluç, yarışmadaki eski halini de "Bu ne kız" diye paylaştı. Kendisi bile değişimine inanamadı, eski haliyle video yayınladı.

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Anahtar Kelimeler:
Bu Tarz Benim programı
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