Taciz mesajlarıyla gündem olan Ece Ronay Mehmet Ali Erbil davasını kazandı

Tiktok fenomeni Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları sosyal medya hesabından yayınlamış, ünlü şovmenden 'taciz' ve 'hakaret' sebebiyle şikayetçi olmuştu. Bu süreçte Ronay’a birçok kişi destek olmuş, bazı TV kanallarında ise genç fenomen hakkında ‘hakaret’ içeren açıklamalar yapılmıştı. O programların Youtube platformunda paylaşılması üzerine Ece Ronay, ‘hakaret’ içeren videoları kaldırmak için harekete geçti.

Ronay, Adana’da Avukat Oğuzhan Yeni'nin aracılığıyla mart ayında dava açtı. Gaziantep 4. Sulh Ceza Hakimliği’nce görülen davada 13 Mayıs tarihinde karar çıktı ve mahkeme ‘hakaret’ içeren videoların kaldırılmasına karar verdi.

"MAHKEME 7-8 VİDEOYA ERİŞİM ENGELİ GETİRDİ"

Avukat Oğuzhan Yeni, “Ece Hanım'ın Mehmet Ali Erbil ile olan taciz iddiası dosyasında ‘hakaret’ içeren söylemlerin olduğu televizyon kanallarına görüntülerin kaldırılması için ulaştık. Ancak o kanallar görüntüyü kaldırmadı. Biz de Gaziantep 4. Sulh Ceza Hakimliği’ne erişim engeli getirmesi için dava açtık. Mahkeme de kararı verdi, 7-8 videoya erişim engeli getirdi. Kararı şimdi kendilerine gönderdik. En kısa sürede videoların kaldırılmasını bekliyoruz, eğer kalkmazsa tekrardan hukuki sürecimiz devam edecek” şeklinde konuştu.

"KADINA ŞİDDET SADECE FİZİKSEL OLMUYOR"

Avukat Yeni, “Kadına şiddet sadece fiziksel olmuyor. Kadına şiddet böyle televizyon üzerinden de olabiliyor. Herkes böyle olaylarda mahkemeye başvurup, hakkını aramalı. Mahkeme çok güzel bir karar verdi” ifadelerini kullandı.

"O İŞ KAPANDI"

'Karpuz' isimli şarkısıyla popüler olan Ece Ronay'ın klibinde rol alan Mehmet Ali Ebil, geçtiğimiz aralık ayında yaptığı açıklamada, "O iş kapandı gitti, mahkeme takipsizlik kararı verdi" demişti.

NE OLMUŞTU?

Mehmet Ali Erbil ile sosyal medya üzerinden tanışan Ece Ronay, Erbil'e klibinde oynamasını teklif etmiş ve 'Git Çatla' şarkısının klibi için ünlü şovmenle kamera karşısına geçmişti. Klibin yayınlanması ardından Instagram hesabından açıklama yapan Ece Ronay, Erbil'in kendisine ''Bu gece yanınızda uyumak istiyorum'' ve ''Memelerini açıp TikTok'ta sergilemek daha mı saygın?'' şeklinde mesajlar attığını belirtmiş ve tacize uğradığı için üzgün olduğunu duyurmuştu. Magazin gündemini sarsan olay sonrası Mehmet Ali Erbil, telefonunun menajerinde olduğunu iddia ederek ''Z kuşağının tuzağına düştüm'' demişti. Haftalar sonra olayla ilgili konuşan Mehmet Ali Erbil, ''İnsanın bazen böyle zaafları olabiliyor. Herkes beni böyle kabul etti konu zaten kapandı'' diyerek gündeme oturan taciz tartışmasına son noktayı koymuştu.

