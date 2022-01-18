Taciz mesajlarıyla gündeme gelen Ece Ronay eşiyle aşk dolu pozlarını paylaştı!

2 aylık hamile olduğunu duyurduktan sonra nişanlısı Mehmet Bilir ile nikah masasına oturan Ece Ronay, eşi Mehmet Bilir ile aşk pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Kız çocuk annesi olmak istediğini belirten Ece Ronay, geçtiğimiz günlerde hastane çıkışı yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekmişti.

Çocuğunun erkek olma ihtimalinin yüksek olduğunu dile getiren Ronay, ''Hani delikanlı kadının delikanlı kızı olurdu. Kız evlat veremediği için töreler gereği Mehmet'i boşayacağım'' sözleriyle eşine şaka yapmıştı.

Ronay, 'Git Çatla' şarkısının klibinde yer alan Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini söyleyerek, Erbil'in mesajlarını ifşalamıştı.

Mehmet Ali Erbil'in Ronay'a söylediği ''Bu akşam sizin yanınızda uyumak istiyorum'' ve ''Memelerini açıp göstermek daha mı saygın?'' sözleri tepkilere yol açtı.

Taciz iddialarına ''Z kuşağının tuzağına düştüm'' yanıtı veren Erbil, ilerleyen günlerde ''İnsanın bazen böyle zaafları olabiliyor. Herkes beni böyle kabul etti konu zaten kapandı'' diyerek, itiraf niteliğinde ifadeler kullanmıştı.





