MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Taciz mesajlarıyla gündeme gelen Ece Ronay eşiyle aşk dolu pozlarını paylaştı!

Taciz mesajlarıyla gündeme gelen Ece Ronay eşiyle aşk dolu pozlarını paylaştı!

18.01.2022 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini söyleyerek magazin gündemine oturan Ece Ronay, geçtiğimiz haftalarda 2 aylık hamile olduğunu duyurmuştu. Hamile olduğunu öğrendikten sonra nişanlısı Mehmet Bilir ile dünyaevine giren Ronay, eşiyle aşk dolu pozlarını paylaştı.

Taciz mesajlarıyla gündeme gelen Ece Ronay eşiyle aşk dolu pozlarını paylaştı!

2 aylık hamile olduğunu duyurduktan sonra nişanlısı Mehmet Bilir ile nikah masasına oturan Ece Ronay, eşi Mehmet Bilir ile aşk pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Taciz mesajlarıyla gündeme gelen Ece Ronay eşiyle aşk dolu pozlarını paylaştı!

Taciz mesajlarıyla gündeme gelen Ece Ronay eşiyle aşk dolu pozlarını paylaştı!

Kız çocuk annesi olmak istediğini belirten Ece Ronay, geçtiğimiz günlerde hastane çıkışı yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekmişti.

Taciz mesajlarıyla gündeme gelen Ece Ronay eşiyle aşk dolu pozlarını paylaştı!

Çocuğunun erkek olma ihtimalinin yüksek olduğunu dile getiren Ronay, ''Hani delikanlı kadının delikanlı kızı olurdu. Kız evlat veremediği için töreler gereği Mehmet'i boşayacağım'' sözleriyle eşine şaka yapmıştı.

Taciz mesajlarıyla gündeme gelen Ece Ronay eşiyle aşk dolu pozlarını paylaştı!

Ronay, 'Git Çatla' şarkısının klibinde yer alan Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini söyleyerek, Erbil'in mesajlarını ifşalamıştı.

Taciz mesajlarıyla gündeme gelen Ece Ronay eşiyle aşk dolu pozlarını paylaştı!

Mehmet Ali Erbil'in Ronay'a söylediği ''Bu akşam sizin yanınızda uyumak istiyorum'' ve ''Memelerini açıp göstermek daha mı saygın?'' sözleri tepkilere yol açtı.

Taciz mesajlarıyla gündeme gelen Ece Ronay eşiyle aşk dolu pozlarını paylaştı!

Taciz iddialarına ''Z kuşağının tuzağına düştüm'' yanıtı veren Erbil, ilerleyen günlerde ''İnsanın bazen böyle zaafları olabiliyor. Herkes beni böyle kabul etti konu zaten kapandı'' diyerek, itiraf niteliğinde ifadeler kullanmıştı.

Taciz mesajlarıyla gündeme gelen Ece Ronay eşiyle aşk dolu pozlarını paylaştı!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Turabi'den Barış Murat Yağcı cevabı! "Haddini bildirecek kişi benim..."Turabi'den Barış Murat Yağcı cevabı! "Haddini bildirecek kişi benim..."
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Sır gibi sakladığı öğretmen eşine bakın! Sır gibi sakladığı öğretmen eşine bakın!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Zamlı maaş farkları hangi gün yatacak?

Zamlı maaş farkları hangi gün yatacak?

Öğrenci yurdunda korkunç işkence! Ağdayla kökünden kopardılar

Öğrenci yurdunda korkunç işkence! Ağdayla kökünden kopardılar

Selçuk Bayraktar'dan ABD'li profesöre cevap!

Selçuk Bayraktar'dan ABD'li profesöre cevap!

Son dakika… EYT ile ilgili müjdeli haber geldi! AK Partili isim açıkladı…

Son dakika… EYT ile ilgili müjdeli haber geldi! AK Partili isim açıkladı…

Sezen Aksu'nun evinin önünde eylem!

Sezen Aksu'nun evinin önünde eylem!

Ulaşıma kar engeli! Çift taraflı kapanan yol, ulaşıma açıldı

Ulaşıma kar engeli! Çift taraflı kapanan yol, ulaşıma açıldı

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Transparan giyip dans etti! "Abarttı artık"

Transparan giyip dans etti! "Abarttı artık"

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

Geleneği bozmadı! Survivor'a görkemli giriş

Geleneği bozmadı! Survivor'a görkemli giriş

Acun Ilıcalı'yı korkutan olay! Kızları tatil dönüşü kaza geçirdi

Acun Ilıcalı'yı korkutan olay! Kızları tatil dönüşü kaza geçirdi

Murat Başoğlu yeğeniyle anılmıştı! Gündeme bomba gibi düşecek 'yasak aşk' açıklaması

Murat Başoğlu yeğeniyle anılmıştı! Gündeme bomba gibi düşecek 'yasak aşk' açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.