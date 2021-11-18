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  4. Tacize müdahale eden Oğuzhan Uğur: Beş altı adam, biri tabancasını çeviriyor parmağıyla

Tacize müdahale eden Oğuzhan Uğur: Beş altı adam, biri tabancasını çeviriyor parmağıyla

18.11.2021 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Youtuber Oğuzhan Uğur, dün gece program çekimi sonrasında otoparka giderken kadınları taciz eden bir grupla tartışma yaşadığını duyurdu.

Tacize müdahale eden Oğuzhan Uğur: Beş altı adam, biri tabancasını çeviriyor parmağıyla

Youtuber Oğuzhan Uğur arkadaşlarıyla İstiklal Caddesi’ndeki stüdyodan çıktıktan sonra, yabancı uyruklu kişilerin sarhoş bir halde kadınları taciz ettiğini gördüklerini ve müdahale ettiklerini söyledi.

Oğuzhan Uğur Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Gece çekim sonrası otoparka yürüyoruz. Sokakta sarhoş Araplar kadınlara bağırarak laf atıyor, peşlerinden yürüyor. Onları kovalayıp otoparka ulaşıyoruz, önünde beş altı adam, biri tabancasını çeviriyor parmağıyla, kovboy gibi. Kahkaha atıyor. IMDB4.3 kıyamet filmi değil, İstiklal"

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Oğuzhan Uğur
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