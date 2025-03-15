Taçlar, diplomalar ve merak uyandıran üniversite yılları: Kraliyet Ailesi hangi okullarda okudu?

Catherine Middleton & Prens William

Masalları andıran aşkları, St. Andrew Üniversitesi’nde başladı. Evet, üniversite sıralarında başlayan bir aşk hikâyesi… İkisi de Sanat Tarihi bölümünde başlamıştı eğitime, ancak Prens William bir süre sonra bölüm değiştirip Coğrafya’ya geçti. Kate ise Sanat Tarihi'ni başarıyla tamamladı. Aynı koridorlarda yürüyen bu ikili, yıllar sonra dünyanın konuştuğu bir düğünle taçlandı.

Meghan Markle

Saraylar ona sonradan kapılarını açtı ama Meghan akademik hayatta başarılı sayılırdı. Amerika’nın saygın okullarından biri olan Northwestern Üniversitesi’nden mezun oldu. Üstelik sadece tiyatro değil, uluslararası ilişkiler alanında da diploma aldı.

Prens Harry

Harry’nin akademik yolu ağabeyinden biraz farklıydı. Üniversiteye gitmedi. Eğitimini Eton Koleji’nde tamamladıktan sonra bir yıl ara verdi ve ardından orduya katıldı. Hayatı boyunca kurallarla sınanmış biri olarak, kuralların ötesinde bir yol seçti kendine.

Kral Charles

Şu an tahtın sahibi olan Kral Charles, eğitim hayatında da ilklere imza atan bir isim. Cambridge Üniversitesi’nde eğitim alan Charles, aynı zamanda üniversite diploması alan ilk İngiliz kraliyet mensubu. Tarih, arkeoloji ve antropoloji eğitimi aldı.

Camilla Parker Bowles

Kral Charles’ın eşi Camilla ise Paris'teki Londra Üniversitesi Enstitüsü'nde Fransız dili ve edebiyatı okumuş.

Prenses Beatrice

Goldsmiths Üniversitesi mezunu olan Beatrice, Tarih bölümüyle akademik yolunu çizmiş. Kraliyetin modern yüzlerinden biri olarak, sık sık eğitim ve gençlik projelerine destek veriyor. Tarihin içinde büyüyen biri için tarih okumak kadar doğal ne olabilir ki?

Prenses Eugenie

Beatrice’in kız kardeşi Eugenie ise Newcastle Üniversitesi’nde oldukça kapsamlı bir eğitim aldı. İngiliz Edebiyatı, Sanat Tarihi ve Siyaset… Üçü bir arada! Sanat galerilerinde ve kültürel projelerde aktif rol almasının ardında bu akademik birikim var elbette.

Zara Tindall

Kraliçe II. Elizabeth’in torunu Zara, Exeter Üniversitesi’nde at fizyoterapisi okumuş. At sevgisi çocukluktan gelen bir tutku. Aynı zamanda başarılı bir binici olan Zara, olimpiyatlarda gümüş madalya kazanarak hem spor dünyasına hem kraliyete adını gururla yazdırdı.

Leydi Kitty Spencer

Prenses Diana’nın zarif yeğeni Kitty Spencer, akademik hayatıyla da göz dolduruyor. Cape Town Üniversitesi’nde Sanat Tarihi eğitimi aldıktan sonra Londra’da lüks marka yönetimi üzerine yüksek lisans yaptı. Moda dünyasında güçlü bir yer edinmesinin ardında bu sağlam temel var.