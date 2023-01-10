Taçsız Prenses dizisi nerede çekiliyor? Taçsız Prenses dizisi uyarlama mı, gerçek hikaye mi?

Taçsız Prenses dizisinin oyuncu kadrosunda İsmail Hacıoğlu, Sümeyye Aydoğan, Tolga Tekin ve Elif Kurtaran gibi oyuncu isimler yer alıyor. Yönetmenliğini Volkan Keskin'in üstlendiği, senaryosunu Pınar Bulut ve Onur Koralp'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisi seyircisiyle buluşacak. Her hafta salı akşamları yayınlanacak Taçsız Prenses'in gerçek bir hikaye olup olmadığı da merak edildi. İşte diziye dair tüm detaylar...
Merakla beklenen dizi Taçsız Prenses'in oyuncu kadrosu şu şekilde:
İsmail Hacıoğlu - Evgin
Sümeyye Aydoğan - Yağmur
Elif Kurtaran - Masal
Mustafa Kırantepe - Şahin
Feride Çetin - Şirin
Tolga Tekin
Seda Akman
Merve Bulut
Merve Şen
Taçsız Prenses dizisinin çekimleri genel olarak İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Dizinin ilk tanıtımında yer alan sahneler İstanbul Beyoğlu'nda geçmektedir. Dizinin bazı sahneleri ise Galata Kulesi'nde ve Karaköy'de çekildi.
Hayatı boyunca hayalperest annesi Şirin’in (Feride Çetin) masallarıyla büyüyen Masal (Elif Kurtaran), annesinin kalp hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılmasıyla soğuk ve gerçekçi bir dünyanın içine hapsolur ve alabildiğine yırtıcı, hırçın, her kötülüğü yapabilecek bir kıza dönüşür.
Masal’ın ilk destek göreceği kişi öğretmeni Evgin (İsmail Hacıoğlu) olurken işler zamanla herkes için tersine dönecektir. Kahramanımız Masal yolculuğu boyunca, bir yandan kendi masalını ararken bir yandan da hikayenin diğer kahramanlarının yarım kalmış masallarını tek tek tamamlayacak ve bu yolculukta Masal’ın en yakını ise yanından ayrılmayan köpeği Köfte olacaktır…
Yapımını MF Yapım’ın üstlendiği dizi herhangi bir yapımdan uyarlama değil.