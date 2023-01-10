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Taçsız Prenses dizisi nerede çekiliyor? Taçsız Prenses dizisi uyarlama mı, gerçek hikaye mi?

10.01.2023 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taçsız Prenses adlı yeni dizi FOX Tv ekranlarında yayın hayatına merhaba diyecek. Annesinin kalp hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılmasıyla soğuk ve gerçekçi bir dünyanın içine hapsolan Masal'ın hikayesini anlatan Taçsız Prenses konusu ile dikkat çekiyor. Öte yandan Taçsız Prenses'in nerede çekildiği, uyarlama olup olmadığı gibi detaylar merak ediliyor. Peki, Taçsız Prenses dizisi nerede çekiliyor? Taçsız Prenses dizisi uyarlama mı, gerçek hikaye mi?

Taçsız Prenses dizisi nerede çekiliyor? Taçsız Prenses dizisi uyarlama mı, gerçek hikaye mi?

Taçsız Prenses dizisinin oyuncu kadrosunda İsmail Hacıoğlu, Sümeyye Aydoğan, Tolga Tekin ve Elif Kurtaran gibi oyuncu isimler yer alıyor. Yönetmenliğini Volkan Keskin'in üstlendiği, senaryosunu Pınar Bulut ve Onur Koralp'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisi seyircisiyle buluşacak. Her hafta salı akşamları yayınlanacak Taçsız Prenses'in gerçek bir hikaye olup olmadığı da merak edildi. İşte diziye dair tüm detaylar...

TAÇSIZ PRENSES OYUNCULARI

Merakla beklenen dizi Taçsız Prenses'in oyuncu kadrosu şu şekilde:

İsmail Hacıoğlu - Evgin
Sümeyye Aydoğan - Yağmur
Elif Kurtaran - Masal
Mustafa Kırantepe - Şahin
Feride Çetin - Şirin
Tolga Tekin
Seda Akman
Merve Bulut
Merve Şen

Taçsız Prenses 2

TAÇSIZ PRENSES DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Taçsız Prenses dizisinin çekimleri genel olarak İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Dizinin ilk tanıtımında yer alan sahneler İstanbul Beyoğlu'nda geçmektedir. Dizinin bazı sahneleri ise Galata Kulesi'nde ve Karaköy'de çekildi.

Taçsız Prenses Masal 3

TAÇSIZ PRENSES KONUSU NEDİR?

Hayatı boyunca hayalperest annesi Şirin’in (Feride Çetin) masallarıyla büyüyen Masal (Elif Kurtaran), annesinin kalp hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılmasıyla soğuk ve gerçekçi bir dünyanın içine hapsolur ve alabildiğine yırtıcı, hırçın, her kötülüğü yapabilecek bir kıza dönüşür.

Taçsız Prenses

Masal’ın ilk destek göreceği kişi öğretmeni Evgin (İsmail Hacıoğlu) olurken işler zamanla herkes için tersine dönecektir. Kahramanımız Masal yolculuğu boyunca, bir yandan kendi masalını ararken bir yandan da hikayenin diğer kahramanlarının yarım kalmış masallarını tek tek tamamlayacak ve bu yolculukta Masal’ın en yakını ise yanından ayrılmayan köpeği Köfte olacaktır…

Taçsız Prenses uyarlama mı

TAÇSIZ PRENSES UYARLAMA MI, GERÇEK HİKAYE Mİ?

Yapımını MF Yapım’ın üstlendiği dizi herhangi bir yapımdan uyarlama değil.

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