Taçsız Prenses dizisi nerede çekiliyor? Taçsız Prenses dizisi uyarlama mı, gerçek hikaye mi?

Taçsız Prenses dizisinin oyuncu kadrosunda İsmail Hacıoğlu, Sümeyye Aydoğan, Tolga Tekin ve Elif Kurtaran gibi oyuncu isimler yer alıyor. Yönetmenliğini Volkan Keskin'in üstlendiği, senaryosunu Pınar Bulut ve Onur Koralp'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisi seyircisiyle buluşacak. Her hafta salı akşamları yayınlanacak Taçsız Prenses'in gerçek bir hikaye olup olmadığı da merak edildi. İşte diziye dair tüm detaylar...

TAÇSIZ PRENSES OYUNCULARI

Merakla beklenen dizi Taçsız Prenses'in oyuncu kadrosu şu şekilde:

İsmail Hacıoğlu - Evgin

Sümeyye Aydoğan - Yağmur

Elif Kurtaran - Masal

Mustafa Kırantepe - Şahin

Feride Çetin - Şirin

Tolga Tekin

Seda Akman

Merve Bulut

Merve Şen

TAÇSIZ PRENSES DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Taçsız Prenses dizisinin çekimleri genel olarak İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Dizinin ilk tanıtımında yer alan sahneler İstanbul Beyoğlu'nda geçmektedir. Dizinin bazı sahneleri ise Galata Kulesi'nde ve Karaköy'de çekildi.

TAÇSIZ PRENSES KONUSU NEDİR?

Hayatı boyunca hayalperest annesi Şirin’in (Feride Çetin) masallarıyla büyüyen Masal (Elif Kurtaran), annesinin kalp hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılmasıyla soğuk ve gerçekçi bir dünyanın içine hapsolur ve alabildiğine yırtıcı, hırçın, her kötülüğü yapabilecek bir kıza dönüşür.

Masal’ın ilk destek göreceği kişi öğretmeni Evgin (İsmail Hacıoğlu) olurken işler zamanla herkes için tersine dönecektir. Kahramanımız Masal yolculuğu boyunca, bir yandan kendi masalını ararken bir yandan da hikayenin diğer kahramanlarının yarım kalmış masallarını tek tek tamamlayacak ve bu yolculukta Masal’ın en yakını ise yanından ayrılmayan köpeği Köfte olacaktır…

TAÇSIZ PRENSES UYARLAMA MI, GERÇEK HİKAYE Mİ?

Yapımını MF Yapım’ın üstlendiği dizi herhangi bir yapımdan uyarlama değil.



