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Taçsız Prenses Masal kimdir, gerçek ismi ne? Taçsız Prenses'in Masal'ı Elif Kurtaran kaç yaşında, kimin kızı?

10.01.2023 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taçsız Prenses bu akşam ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. İsmail Hacıoğlu'nun başrolünde yer aldığı dizide küçük bir kızın umut dolu hikayesi anlatılacak. Masal 9 yaşında, pırlanta gibi ama küçücük yaşında hayat mücadelesine atılmak zorunda kalmış bir kızdır. Peki, Taçsız Prenses Masal kimdir, gerçek ismi ne? Taçsız Prenses'in Masal'ı Elif Kurtaran kaç yaşında, kimin kızı? İşte hakkında tüm merak edilenler..

Taçsız Prenses Masal kimdir, gerçek ismi ne? Taçsız Prenses'in Masal'ı Elif Kurtaran kaç yaşında, kimin kızı?

Fox'un heyecanla beklenen yeni dizisi Taçsız Prenses bu akşam ilk bölümüyle yayın hayatına merhaba diyecek. Başrolünde İsmail Hacıoğlu'nun yer aldığı dizide Masal karakteri dikkatleri üzerine toplayacak. Taçsız Prenses Masal kimdir, gerçek ismi ne? Taçsız Prenses'in Masal'ı Elif Kurtaran kaç yaşında, kimin kızı? gibi soruların yanıtları da tüm dizi takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. İşte hakkında bilgiler...

TAÇSIZ PRENSES MASAL KİMDİR?

Masal 9 yaşında, pırlanta gibi ama küçücük yaşında hayat mücadelesine atılmak zorunda kalmış bir kızdır. Taçsız Prenses dizisinde Masal karakterine Elif Kurtaran hayat veriyor.

Taçsız Prenses Masal 3

TAÇSIZ PRENSES'İN MASAL'I ELİF KURTARAN KİMDİR?

Elif Kurtaran 2012 doğumludur. İlk dizi tecrübesini Ay Yapım Şahin Tepesi yönetmeni Hilal Saral ile gerçekleştirdi.

Birçok reklam projesinin yüzü olan oyuncu yeteneği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ardı sıra gelen BKM yapımı Star TV'de yayınlanan Sol Yanım dizisinde Maya karakterini canlandıran oyuncunun dizisi final yapar yapmaz OGM Pictures imzalı Zeytin Ağacı projesinde Tuğba Büyüküstünün çocukluğuna hayat vermesi basının dikkatini çekti ve Birsen Altuntaş bunu haber yaptı.

Taçsız Prenses Masal

Hemen ardından Annemizi Saklarken projesi ile el sıkışan oyuncu yine Star TV ekranlarında Pelin Demir ile seyircinin dikkatini çekmeyi ve daha da görünür olmayı başardı.

Peşi sıra Ay Yapım imzalı Kuş Uçuşu dizisinde Birce Akalay'ın kızı Melisa ile kariyerini taçlandırdı.

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