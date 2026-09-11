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Kalp rahatsızlığı sonrası taburcu olan Cem Yılmaz'dan dikkat çeken bastonlu görüntü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki evinde rahatsızlanan Komedyen Cem Yılmaz hastaneye kaldırılmıştı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Cem Yılmaz, katıldığı bir davette bastonla görüntülendi.

Mustafa Fidan

Kalp rahatsızlığı nedeniyle 112'yi arayan ve hastaneye kaldırılan komedyen Cem Yılmaz sevenlerini korkutmuştu. Tedavisinden kısa süre sonra taburcu olan ünlü komedyen bir davette görüntülendi.

Kalp rahatsızlığı sonrası taburcu olan Cem Yılmaz dan dikkat çeken bastonlu görüntü 1

CEM YILMAZ BİR DAVETTE GÖRÜNTÜLENDİ

Katıldığı bir davette objektiflerin görüntülediği Cem Yılmaz, bastonuyla dikkat çekti.

DİKKAT ÇEKEN BASTON DETAYI

Sağlık durumu yerinde olan ve enerjik tavrıyla dikkat çeken Cem Yılmaz'ın yürürken bastondan destek aldığı görüldü.

Kalp rahatsızlığı sonrası taburcu olan Cem Yılmaz dan dikkat çeken bastonlu görüntü 2

KISA SÜRE ÖNCE KALP RAHATSIZLIĞI GEÇİRİP HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki evinde rahatsızlanan Komedyen Cem Yılmaz, Yılmaz, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramış ve sağlık ekipleri, göğüs ağrısı şikayeti bulunan Yılmaz'ı ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesine götürmüştü.

Buradan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edilen Yılmaz'ın burada Prof. Dr. Ercan Akşit tarafından anjiyo işlemine alınmıştı.

Anjiyosunu gerçekleştiren Prof. Dr. Akşit, "Hastayı yaklaşık 2 saat içinde müdahale edince çoğu dokusu ölmeden, kalp yetersizliğine çevirmeden sağlıcakla yatağına aldık" ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Komedyen Cem Yılmaz magazin
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