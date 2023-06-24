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Taçsız Prenses yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? Taçsız Prenses hangi kanalda? 24 Haziran yayın akışı

24.06.2023 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX TV'nin MF Yapım imzalı dizisi Taçsız Prenses, hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla büyük ilgi görüyor. Başrollerinde Elif Kurtaran ve Tarık Pabuçoğlu'nun bulunduğu dizi, her hafta cumartesi günü ekranlara geliyor. Dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı ise yayınlandı. Peki, Taçsız Prenses yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? Taçsız Prenses hangi kanalda? 24 Haziran yayın akışı

Taçsız Prenses yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? Taçsız Prenses hangi kanalda? 24 Haziran yayın akışı

FOX TV ekranlarında yayınlanan Taçsız Prenses dizisinin 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Geçtiğimiz sezon başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Sümeyye Aydoğan ve Elif Kurtaran'ın yer aldığı Taçsız Prenses’in yeni bölümleri merakla bekleniyor. İşte Taçsız Prenses 13.bölüm ve 24 Haziran Fox TV yayın akışı...

TAÇSIZ PRENSES YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, BU AKŞAM VAR MI?

Taçsız Prenses bu akşam 13. bölümü ile ekrana gelecek. Sevilen dizi saat 20.00'de başlayacak.

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TAÇSIZ PRENSES SON BÖLÜM ÖZETİ

Taçsız Prenses dizisinin son bölümünde; Kendisine gelen mesaj karşısında çok şaşıran Masal, zor sınavlardan geçmektedir. Masal, yeni hayatına adapte olmaya çalışırken Harun, Cüneyt ve Hilal'ın verdiği özel eğitimlerden çok bunalır.

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Neşe'nin yardımıyla evde olan biteni çözmeye başlayan Masal, aslında Harun'un göründüğü gibi bir insan olmadığını anlar.

24 HAZİRAN FOX YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:00 Kamera Arkası
13:00 Kısmet
15:30 Yasak Elma
16:30 Kısmet
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Taçsız Prenses
23:45 Kısmet
02:15 Yasak Elma
04:15 Bay Yanlış
06:00 İnadına Aşk

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