Taçsız Prenses yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? Taçsız Prenses hangi kanalda? 24 Haziran yayın akışı

FOX TV ekranlarında yayınlanan Taçsız Prenses dizisinin 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Geçtiğimiz sezon başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Sümeyye Aydoğan ve Elif Kurtaran'ın yer aldığı Taçsız Prenses’in yeni bölümleri merakla bekleniyor. İşte Taçsız Prenses 13.bölüm ve 24 Haziran Fox TV yayın akışı...

TAÇSIZ PRENSES YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, BU AKŞAM VAR MI?

Taçsız Prenses bu akşam 13. bölümü ile ekrana gelecek. Sevilen dizi saat 20.00'de başlayacak.

TAÇSIZ PRENSES SON BÖLÜM ÖZETİ

Taçsız Prenses dizisinin son bölümünde; Kendisine gelen mesaj karşısında çok şaşıran Masal, zor sınavlardan geçmektedir. Masal, yeni hayatına adapte olmaya çalışırken Harun, Cüneyt ve Hilal'ın verdiği özel eğitimlerden çok bunalır.

Neşe'nin yardımıyla evde olan biteni çözmeye başlayan Masal, aslında Harun'un göründüğü gibi bir insan olmadığını anlar.

24 HAZİRAN FOX YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer İle Mutfakta

12:00 Kamera Arkası

13:00 Kısmet

15:30 Yasak Elma

16:30 Kısmet

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Taçsız Prenses

23:45 Kısmet

02:15 Yasak Elma

04:15 Bay Yanlış

06:00 İnadına Aşk

