Tadı da rengi de harika: Şifacı sebze pancarla hazırlanan enfes 12 tarif

Pancarın faydalarını şurada say say bitiremeyiz ama sizler için en özellerini yazalım: Adeta bir sağlık neferi olan pancar; kanserli hücrelerle savaşır, sindidrim sistemini düzenler ve içeriğindeki nitratın vücutta nitrik okside dönüşmesi sayesinde beynin kanlanması ve bilişsel fonksiyonların en elverişli şekilde yürütülmesinde önemli rol oynar. Şöyle temel bilgileri sizlere verdikten sonra tariflerimiz sıralayım:

Soğuk pancar çorbası



Bu tarifimizi yazın serinlemek isteyenler için harika bir akşam yemeği önerisi olarak vermiştik ancak tam bu havalarda da içmek mümkün. Havalar tam soğumadan pastırma sıcaklarında içilesi bir çorba. Tarifin detayları için tıklayın. Soğuk pancar çorbası tarifi için tıklayın.

Pancar soslu makarna



Rengini pancarın kendisinden alıyor, görsel bir şölen sunuyor bu makarna! Tarifin detayları için tıklayın.

Pancarlı humus



Pancarlı humus tarifi ile dilerseniz mezesi bol sofralar oluşturun dilerseniz çıtır lavaşlarla atıştırmalık olarak afiyetle tüketin. Seçim sizin! Tarifin detayları için tıklayın.

Mor pancar salatası



Ana yemeklerin en güzel yancısı olmaya aday kendileri. Tadına bir bakan onsuz sofraya oturamıyor bizden söylemesi :) Tarifin detayları için tıklayın.