YEMEK

Tadı da rengi de harika: Şifacı sebze pancarla hazırlanan enfes 12 tarif

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 11.09.2018 15:59 | Son Güncelleme

Bu yıl sadece pancarın turşusunu kurmakla kalmıyor mutfağımızda enfes yemeklere de imza atıyoruz!

Tadı da rengi de harika: Şifacı sebze pancarla hazırlanan enfes 12 tarif

Pancarın faydalarını şurada say say bitiremeyiz ama sizler için en özellerini yazalım: Adeta bir sağlık neferi olan pancar; kanserli hücrelerle savaşır, sindidrim sistemini düzenler ve içeriğindeki nitratın vücutta nitrik okside dönüşmesi sayesinde beynin kanlanması ve bilişsel fonksiyonların en elverişli şekilde yürütülmesinde önemli rol oynar. Şöyle temel bilgileri sizlere verdikten sonra tariflerimiz sıralayım:

Soğuk pancar çorbası

çorba
Bu tarifimizi yazın serinlemek isteyenler için harika bir akşam yemeği önerisi olarak vermiştik ancak tam bu havalarda da içmek mümkün. Havalar tam soğumadan pastırma sıcaklarında içilesi bir çorba. Tarifin detayları için tıklayın. Soğuk pancar çorbası tarifi için tıklayın.

Pancar soslu makarna

karna
Rengini pancarın kendisinden alıyor, görsel bir şölen sunuyor bu makarna! Tarifin detayları için tıklayın.

Pancarlı humus

humus
Pancarlı humus tarifi ile dilerseniz mezesi bol sofralar oluşturun dilerseniz çıtır lavaşlarla atıştırmalık olarak afiyetle tüketin. Seçim sizin! Tarifin detayları için tıklayın.

Mor pancar salatası

salata
Ana yemeklerin en güzel yancısı olmaya aday kendileri. Tadına bir bakan onsuz sofraya oturamıyor bizden söylemesi :) Tarifin detayları için tıklayın.

Kırmızı pancarlı karalahana çorbası

çorba2
Biz ona çorba dedik ama aslında yemek olacak nitelikte bir çorba oluyor. Aşırı besleyici ve doyurucu. Kışın bol bol içmenizde fayda var. Tarifin detayları için tıklayın.

Pancar cips

cips
Rengi de lezzeti de pancardan geliyor! Hem çok pratik, hem de çok sağlıklı. Bir patates cipsinin yerini tutar mı ki desem de benim mutfağımda baş tacı oldu bile:) Tarifin detayları için tıklayın.

Kırmızı pancarlı patates salatası

pate

Bugün görünümü pastaya benzeyen çok değişik ve bir o kadar da lezzetli bir salata tarifimiz var. Şöyle bir bakınca gerçekten pastaya benziyor. Kırmızı pancarın o muhteşem rengi salatayı renklendirmeye yetiyor. 5 çaylarında misafirleriniz için hazırlayabileceğiniz değişik bir salata. Tarifi için tıklayın.

Gökkuşağı vejetaryen şiş

Gökkuşağı Vejetaryen Şiş
Kırmızı, sarı, yeşil, mor ve turuncuların sıra sıra gökkuşağı gibi dizildiği, sebze şişler vejetaryenler için nefis ve kolay bir tarif. Tüm yapmanız gereken; sebzeleri doğrayıp balzamik sirkeyle tatlandırıp, şişe geçirmek ve ızgarada pişirmek. Detayları için tıklayın.

Ev yapımı şalgam suyu

salgaö
İşte sizler için katkısız,ölçülü ve gönül rahatlığıyla hazırlayabileceğiniz ev yapımı şalgam suyu tarifi.

Keçi peynirli ve fırınlanmış pancarlı risotto

risotto
Aperatif ve hafif lezzetli bir tarif. Yapması birazcık zahmetli ama tadı damağınızda kalacaktır. Evinize gelecek misafirlerinize yaparak klasik bir italyan yemeğiyle onları şaşırtabilirsiniz. Detayları için tıklayın.

Pancarlı pratik tart

tart
Pancarın yakışmadığı yemek neredeyse yok gibi... Öğünlerimizi süsleyen bu muazzam sebze ile tart hazırladık; sonucu ise enfes oldu. Detayları için tıklayın.

Ev yapımı pancarlı makarna

makarna

El yapımı makarnaların ne kadar lezzetli olduğunu bilenler bilir. Biz bu lezzeti pancar tozuyla denedik, enfes tadına doyamadık. Tarifin detayları için tıklayın.


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