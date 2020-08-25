Tadı Damağınızda Kalacak: En Güzel Kabak Çorbası Tarifi

Yapımı son derece kolay bu kabak tarifi, yemeklerinde kabak tercih etmeyenlerin bile, sürekli kullanmak isteyeceği, içinde kabak olduğu anlaşılmayan şekilde tasarlanmıştır. Bu tariften sonra sebze yemek istemeyen çocuklarınıza da sebzeyi sevdirebilirsiniz.
Çorbanızın ekstra sulu ve duru hissettirmesini istemiyorsanız kabakların çekirdeklerini ayırıp, göbek kısımlarını kullanmamalısınız. Çekirdekli kısımlarını kullanmak çorbanın tadını olumsuz yönde etkileyecektir. Süte alerjisi olanlar için kabak çorbası tarifi sütsüz de denenebilir. Sütün yarattığı efekti krema ile verebilirsiniz. Bu tarifi toplamda 25-30 dakika gibi bir sürede hazırlayabilirsiniz.
Kabak çorbası tarifi, kabak kızartması ve kabak mücveri genelde çokça sofralarda yer bulsa da çorba denince akla kolay gelmeyen bir tariftir. Bu tarif yeni bir lezzeti keşfetmenizi sağlayacak. Her mevsimde hafif içimiyle bilinen bu çorba tarifi için lütfen püf noktalarına dikkat ederek, yemeğinizi yapmaya özen gösterin. Çorbayı süzme yoğurt yerine aynı oranda krema ile hazırlayabilirsiniz. Fakat kremayı çorba karışımına son olarak eklemeyi ve pişirme işlemini kısık ateşte devam ettirmeyi unutmayın. Kabak çorbasını blenderdan geçirmeden taneli olarak da servis edilebilir. Tavuk suyu kullanmadan da çorbayı servis edebilirsiniz. Kabak, yaz aylarında çok sevilen ve birçok farklı tarifle yemekleri yapılan bir sebzedir. Ödem atmanıza da yardımcı olan bu sebze, sağlıklı besinler arasında bir numaradır. Evde yapamam diye düşünmeden sırasıyla yapabileceğiniz, en kolay haliyle sizin için hazırladık.
Geniş bir yetiştirilme alanına sahip olan kabak, potasyum, fosfor, kalsiyum, magnezyum, sodyum ve demir bakımından da oldukça zengindir. Çiğ hali ile tüketilebilen kabak, sinirleri yatıştırmada ve vücudu temizlemede de oldukça etkilidir. Kabak sağlıklı beslenen insanlar için tercih edilebilir bir sebzedir. Tatlı kabak çorbası tarifine bakarak, bu yemeği yapmak isteyenler için, bir kase çorba 75 kaloridir. Kabağın içinde bulunan çekirdekleri sabit yağ barındırır.
Fırında kabak yemeği, kabak kızartması, kabaklı omlet, tencerede kabak yemeği gibi pek çok farklı pişirme yöntemleri vardır. Fakat yine de en sağlıklısı, en az kalorili olanı çorbadır. Kabağın 100 gramında yaklaşık, 20 kalori vardır. Kabak lif açısından çok zengindir. Kolay yapımı ile hafif ve sağlıklı bir besindir. Hazır ürünlere güvenin giderek azaldığı şu günlerde taze sebzelerle yapılan çorbalar oldukça revaçta.
Türk ve dünya mutfağında oldukça önemli bir yere sahip olan kabağın düzenli olarak yeteri miktarda tüketilmesi sağlık açısından önemli faydalar sağlar. Kabak içerdiği gluten maddesi sayesinde körlüğüne neden olan katarakt gibi göz hastalığını önler. Prostat erkeklerde yaşa bağlı ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Kabağın prostat hastalıklarına iyi geldiği bilinmekte ve uzmanlar tarafından tavsiye edilmektedir.
Kabak yaz aylarında yaşanan alerjilere karşı bağışıklık sistemini güçlendirir ve üst solunum yolları hastalıklarına karşı vücudun direncini de artırmaya yardımcı olur. Kabak, sindirim sistemini çalıştırdığı için zararlı toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Aynı zamanda kabak, çevresel faktörlerden dolayı hasara uğrayan omurga için de yararlıdır ve eklem ağrılarının azalmasında etkilidir. Kemik hastalıklarının ortaya çıkmasını azaltır.
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