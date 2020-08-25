Tadı Damağınızda Kalacak: En Güzel Kabak Çorbası Tarifi

Yapımı son derece kolay bu kabak tarifi, yemeklerinde kabak tercih etmeyenlerin bile, sürekli kullanmak isteyeceği, içinde kabak olduğu anlaşılmayan şekilde tasarlanmıştır. Bu tariften sonra sebze yemek istemeyen çocuklarınıza da sebzeyi sevdirebilirsiniz.

Malzemeler

4 adet orta boy kabak

1 adet büyük boy kuru soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un ( kıvama göre artıp, azabilir.)

1 su bardağı soğuk süt

4 su bardağı soğuk tavuk suyu

Yarım su bardağı süzme yoğurt

¼ demet dereotu

Yarım çay kaşığı tane karabiber ya da isteğinize göre farklı baharatlar

Ceviz veya süslemek için diğer kuruyemişler

Hazırlanışı:

Kabakların uç kısımlarını alıp, incecik soyduktan sonra çekirdekli bölümlerini ayıklayıp çıkarın. Küçük küpler halinde keserek, kabakları beklemeye alın. Kuru soğanı ve dereotunu ince kıydıktan sonra pişirme işlemine geçmeye hazırsınız. Tavada kızdırdığınız zeytinyağında soğanı hafif bir renk alana kadar çevirin ardından, kabakları da ekleyin. Derin bir tencerede tereyağını eritip, kokusu çıkana kadar unu kavurun. Kabak çorbası tarifi sütlü denemek isterseniz soğuk sütü azar azar katıp bir çırpıcı yardımıyla karıştırın. Hazırladığınız tavuk suyunu tam bu aşamada azar azar eklemelisiniz. Son olarak kıyılmış dereotunu, taze çekilmiş karabiber ve tuz eklediğiniz kabak çorbasını biraz daha kaynattıktan sonra blenderdan geçirin. Topak topak olmamasına dikkat edin. Süzme yoğurt ilave ederek kremamsı ekşi bir tat yakalamak mümkün.Üzerini süslemek için ise ceviz ve dereotu kullanabilirsiniz. Afiyet olsun.

Tatlı Kabak Çorbasını Üst Noktaya Taşıyan İpuçları

Çorbanızın ekstra sulu ve duru hissettirmesini istemiyorsanız kabakların çekirdeklerini ayırıp, göbek kısımlarını kullanmamalısınız. Çekirdekli kısımlarını kullanmak çorbanın tadını olumsuz yönde etkileyecektir. Süte alerjisi olanlar için kabak çorbası tarifi sütsüz de denenebilir. Sütün yarattığı efekti krema ile verebilirsiniz. Bu tarifi toplamda 25-30 dakika gibi bir sürede hazırlayabilirsiniz.

Servis Önerileri

Kabak çorbası tarifi, kabak kızartması ve kabak mücveri genelde çokça sofralarda yer bulsa da çorba denince akla kolay gelmeyen bir tariftir. Bu tarif yeni bir lezzeti keşfetmenizi sağlayacak. Her mevsimde hafif içimiyle bilinen bu çorba tarifi için lütfen püf noktalarına dikkat ederek, yemeğinizi yapmaya özen gösterin. Çorbayı süzme yoğurt yerine aynı oranda krema ile hazırlayabilirsiniz. Fakat kremayı çorba karışımına son olarak eklemeyi ve pişirme işlemini kısık ateşte devam ettirmeyi unutmayın. Kabak çorbasını blenderdan geçirmeden taneli olarak da servis edilebilir. Tavuk suyu kullanmadan da çorbayı servis edebilirsiniz. Kabak, yaz aylarında çok sevilen ve birçok farklı tarifle yemekleri yapılan bir sebzedir. Ödem atmanıza da yardımcı olan bu sebze, sağlıklı besinler arasında bir numaradır. Evde yapamam diye düşünmeden sırasıyla yapabileceğiniz, en kolay haliyle sizin için hazırladık.