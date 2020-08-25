YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Tadı Damağınızda Kalacak: En Güzel Kabak Çorbası Tarifi

Tadı Damağınızda Kalacak: En Güzel Kabak Çorbası Tarifi

Ali Gövel Ali Gövel
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Sebze çorbalarını sevenler için, kabak çorbası mükemmel bir tercih: Yeşil kabak çorbası tarifi ile lezzetli sofralara harika bir başlangıç yapın.

Tadı Damağınızda Kalacak: En Güzel Kabak Çorbası Tarifi

Yapımı son derece kolay bu kabak tarifi, yemeklerinde kabak tercih etmeyenlerin bile, sürekli kullanmak isteyeceği, içinde kabak olduğu anlaşılmayan şekilde tasarlanmıştır. Bu tariften sonra sebze yemek istemeyen çocuklarınıza da sebzeyi sevdirebilirsiniz.

Malzemeler

  • 4 adet orta boy kabak
  • 1 adet büyük boy kuru soğan
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı un ( kıvama göre artıp, azabilir.)
  • 1 su bardağı soğuk süt
  • 4 su bardağı soğuk tavuk suyu
  • Yarım su bardağı süzme yoğurt
  • ¼ demet dereotu
  • Yarım çay kaşığı tane karabiber ya da isteğinize göre farklı baharatlar
  • Ceviz veya süslemek için diğer kuruyemişler

Hazırlanışı:

  1. Kabakların uç kısımlarını alıp, incecik soyduktan sonra çekirdekli bölümlerini ayıklayıp çıkarın.
  2. Küçük küpler halinde keserek, kabakları beklemeye alın.
  3. Kuru soğanı ve dereotunu ince kıydıktan sonra pişirme işlemine geçmeye hazırsınız.
  4. Tavada kızdırdığınız zeytinyağında soğanı hafif bir renk alana kadar çevirin ardından, kabakları da ekleyin.
  5. Derin bir tencerede tereyağını eritip, kokusu çıkana kadar unu kavurun.
  6. Kabak çorbası tarifi sütlü denemek isterseniz soğuk sütü azar azar katıp bir çırpıcı yardımıyla karıştırın.
  7. Hazırladığınız tavuk suyunu tam bu aşamada azar azar eklemelisiniz.
  8. Son olarak kıyılmış dereotunu, taze çekilmiş karabiber ve tuz eklediğiniz kabak çorbasını biraz daha kaynattıktan sonra blenderdan geçirin. Topak topak olmamasına dikkat edin.
  9. Süzme yoğurt ilave ederek kremamsı ekşi bir tat yakalamak mümkün.Üzerini süslemek için ise ceviz ve dereotu kullanabilirsiniz. Afiyet olsun.

Tatlı Kabak Çorbasını Üst Noktaya Taşıyan İpuçları

Çorbanızın ekstra sulu ve duru hissettirmesini istemiyorsanız kabakların çekirdeklerini ayırıp, göbek kısımlarını kullanmamalısınız. Çekirdekli kısımlarını kullanmak çorbanın tadını olumsuz yönde etkileyecektir. Süte alerjisi olanlar için kabak çorbası tarifi sütsüz de denenebilir. Sütün yarattığı efekti krema ile verebilirsiniz. Bu tarifi toplamda 25-30 dakika gibi bir sürede hazırlayabilirsiniz.

Servis Önerileri

Kabak çorbası tarifi, kabak kızartması ve kabak mücveri genelde çokça sofralarda yer bulsa da çorba denince akla kolay gelmeyen bir tariftir. Bu tarif yeni bir lezzeti keşfetmenizi sağlayacak. Her mevsimde hafif içimiyle bilinen bu çorba tarifi için lütfen püf noktalarına dikkat ederek, yemeğinizi yapmaya özen gösterin. Çorbayı süzme yoğurt yerine aynı oranda krema ile hazırlayabilirsiniz. Fakat kremayı çorba karışımına son olarak eklemeyi ve pişirme işlemini kısık ateşte devam ettirmeyi unutmayın. Kabak çorbasını blenderdan geçirmeden taneli olarak da servis edilebilir. Tavuk suyu kullanmadan da çorbayı servis edebilirsiniz. Kabak, yaz aylarında çok sevilen ve birçok farklı tarifle yemekleri yapılan bir sebzedir. Ödem atmanıza da yardımcı olan bu sebze, sağlıklı besinler arasında bir numaradır. Evde yapamam diye düşünmeden sırasıyla yapabileceğiniz, en kolay haliyle sizin için hazırladık.

Kalorisi Az, Besin Değeri Yüksek

Geniş bir yetiştirilme alanına sahip olan kabak, potasyum, fosfor, kalsiyum, magnezyum, sodyum ve demir bakımından da oldukça zengindir. Çiğ hali ile tüketilebilen kabak, sinirleri yatıştırmada ve vücudu temizlemede de oldukça etkilidir. Kabak sağlıklı beslenen insanlar için tercih edilebilir bir sebzedir. Tatlı kabak çorbası tarifine bakarak, bu yemeği yapmak isteyenler için, bir kase çorba 75 kaloridir. Kabağın içinde bulunan çekirdekleri sabit yağ barındırır.

Fırında kabak yemeği, kabak kızartması, kabaklı omlet, tencerede kabak yemeği gibi pek çok farklı pişirme yöntemleri vardır. Fakat yine de en sağlıklısı, en az kalorili olanı çorbadır. Kabağın 100 gramında yaklaşık, 20 kalori vardır. Kabak lif açısından çok zengindir. Kolay yapımı ile hafif ve sağlıklı bir besindir. Hazır ürünlere güvenin giderek azaldığı şu günlerde taze sebzelerle yapılan çorbalar oldukça revaçta.

Türk ve dünya mutfağında oldukça önemli bir yere sahip olan kabağın düzenli olarak yeteri miktarda tüketilmesi sağlık açısından önemli faydalar sağlar. Kabak içerdiği gluten maddesi sayesinde körlüğüne neden olan katarakt gibi göz hastalığını önler. Prostat erkeklerde yaşa bağlı ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Kabağın prostat hastalıklarına iyi geldiği bilinmekte ve uzmanlar tarafından tavsiye edilmektedir.

Kabak yaz aylarında yaşanan alerjilere karşı bağışıklık sistemini güçlendirir ve üst solunum yolları hastalıklarına karşı vücudun direncini de artırmaya yardımcı olur. Kabak, sindirim sistemini çalıştırdığı için zararlı toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Aynı zamanda kabak, çevresel faktörlerden dolayı hasara uğrayan omurga için de yararlıdır ve eklem ağrılarının azalmasında etkilidir. Kemik hastalıklarının ortaya çıkmasını azaltır.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ezgi Eyüboğlu sosyal medyada yayınlayınca... Oğulcan'dan cevap gecikmedi! Ezgi Eyüboğlu sosyal medyada yayınlayınca... Oğulcan'dan cevap gecikmedi!
Bir Lezzet Yolculuğu: Kuru Patlıcan Dolması Tarifi Bir Lezzet Yolculuğu: Kuru Patlıcan Dolması Tarifi
Lübnan usulü babagannuş hazırlamak aslında çok kolay! Bu pratik tarif sayesinde...Lübnan usulü babagannuş hazırlamak aslında çok kolay! Bu pratik tarif sayesinde...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İlginizi Çekebilir
Her biri ayrı şahane... Hemen denemek isteyeceksiniz
Her biri ayrı şahane... Hemen denemek isteyeceksiniz
Yeşil Fasulyeli Domates Sos Tarifi
Yeşil Fasulyeli Domates Sos Tarifi
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Çikolata Soslu Armutlu Kek
Çikolata Soslu Armutlu Kek
Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma
Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir Lezzet Yolculuğu: Kuru Patlıcan Dolması Tarifi
Bir Lezzet Yolculuğu: Kuru Patlıcan Dolması Tarifi
Yumurtalı ekmek tarifi: Kahvaltıların vazgeçilmezi!
Yumurtalı ekmek tarifi: Kahvaltıların vazgeçilmezi!
Yumuşak Kek Tarifi: Lokum Gibi Üstelik Ağızda Dağılacak
Yumuşak Kek Tarifi: Lokum Gibi Üstelik Ağızda Dağılacak
Yoğurtlu Salata Tarifleri: Yoğurdun En Lezzetli Halleri!
Yoğurtlu Salata Tarifleri: Yoğurdun En Lezzetli Halleri!
Yulaf Lapası Tarifi: En Sağlıklı ve Hafif Kahvaltı!
Yulaf Lapası Tarifi: En Sağlıklı ve Hafif Kahvaltı!
Yoğurt Tatlısı Tarifi: En Kolay Şerbetli Tatlı!
Yoğurt Tatlısı Tarifi: En Kolay Şerbetli Tatlı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.