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Tadı damağınızda kalacak! Nefis lazanya tarifi

16.06.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalyan lezzetlerinden olan lazanya herkes tarafından seviliyor. Makarna aşıkları bu tarife bayılıyor. Oldukça lezzetli bir iç harcı ve sosu bulunan lazanyanın tadı gönüllere taht kuruyor. Evde kolayca lazanya yapmak istiyorsanız bu tarifi mutlaka denemeniz gerekiyor.

Tadı damağınızda kalacak! Nefis lazanya tarifi

Lazanya ister çocuk ister büyük olsun herkesin sevdiği yemeklerden. Oldukça hayranı olan lazanyayı evde yapmak da bir o kadar basit. Makarna, kıymalı iç harç, beşamel sos ve kaşar peynirinin birleşiminden kötü bir yemek çıkması imkansız. Bu yemeği hızlıca hazırlayabilir ve gününüzü güzel bir yemekle sonlandırabilirsiniz.

LAZANYA TARİFİ

Malzemeler

  • 1 paket lazanya yaprağı
  • 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 adet soğan(yemeklik doğranmış)
  • 2 adet havuç(küp doğranmış)
  • 400 gram orta yağlı kıyma
  • 2 diş ezilmiş sarımsak
  • 2 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 4 adet rendelenmiş domates
  • 1,5 su bardağı bezelye
  • 2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Beşamel sos için:

  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı un
  • 4 su bardağı soğuk süt
  • 1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı

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  • Ayçiçek yağını ve tereyağı bir tavada kızdırın. Doğranmış soğanları 3- 4 dakika kadar kavurun. Üzerine havuçları ekleyip 3-4 dakika daha kavurmaya devam edin.
  • Kavrulan havuç ve soğanların üzerine kıymayı ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar kavurun.
  • Sarımsak, tuz ve karabiberi ekleyin. Son olarak rendelenmiş domates ekleyip harcı pişmeye bırakın.
  • Domates, suyunu biraz çektikten sonra içerisine bezelyeyi de ekleyin ve iç harcını pişirmeye devam edin.
  • Tüm malzemeler güzelce pişince iç harcınız hazır.
  • Beşamel sosu hazırlamak için; tereyağını sos tenceresinde eritin. Unu, kokusu çıkıp renk alana kadar kavurun.
  • Kavrulan una soğuk sütü ekleyin ve bir çırpıcı yardımıyla sürekli karıştırarak pişirin. Pişmeyen lazanya yaprakları kullandığınızda, normale göre beşamel sosunuzu daha sıvı olması gerekir. Bu yüzden çok kıvamlı olmamasına özen gösterin.
  • Karabiberi ekledikten sonra ocaktan alın.
  • Fırın kabının tabanına biraz beşamel sos ve iç harçtan yayıp lazanya yapraklarını dizin.
  • Sırasıyla; kıymalı harç, beşamel sos ve bir parça rendelenmiş kaşar peyniri ekleyin.
  • Lazanyanın en üst katı için beşamel sos ve rendelenmiş kaşar peyniri ayırdıktan sonra bu işlemi sırasıyla tüm lazanya yaprakları için tekrarlayın.
  • Kalan beşamel sos ve rendelenmiş kaşar peyniri ile lazanyanın üzerini kaplayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Pişirme süresi fırından fırına değişiklik gösterebilir. Piştiğinden emin olana kadar kontrollü olarak pişirin.
  • Fırından çıkan lazanyayı dilimledikten sonra ılık olarak servis edin.

AFİYET OLSUN!


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