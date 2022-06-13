Tadı damağınızda kalacak: Nefis limonlu cheesecake tarifi

Kahvenin ve çayın yanında gidecek bir tatlı mı arıyorsunuz? Limonlu cheesecake yapabilirsiniz. Yapımı zor gibi düşünülse de oldukça basit bir şekilde yapılıyor. Tadı ise saatlerce uğraşılmış bir lezzete sahip. Hem ekşinin hem de tatlının buluştuğu mu lezzeti kesinlikle yapmanız gerekiyor. Tatlınız o kadar lezzetli olacak ki misafirleriniz bu tatlıyı pastaneden aldığınızı düşünecek.

LİMONLU CHEEESECAKE TARİFİ

Tabanı için malzemeler

300 gram yulaflı bisküvi

110 gram tereyağı(eritilmiş)

40 gram toz şeker

İç harcı için malzemeler

700 gr.labne peyniri

200 gram toz şeker

200 gram süt kreması

4 adet yumurta(oda sıcaklığında)

25 gram un

3,5 yemek kaşığı limon suyu

1 yemek kaşığı limon rendesi

Limon sosu için malzemeler

1 su bardağı limonun suyu

1 adet limon kabuğu rendesi

½ su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı (silme)nişasta

1 yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı

Rondoda bisküvileri toz haline gelene dek çekin. Toz şekeri ve eritilmiş tereyağıyla karıştırarak bir araya gelmesini sağlayın.

Yağlı kağıttan kelepçeli kalıbın tabanını kaplayacak büyüklükte bir parça kesin. Kalıbı kağıdın üzerine yerleştirerek, kalıbın etrafını kalemle çizerek sonrasında makasla kesebilirsiniz.

Kağıdı kalıbın tabanına yerleştirin ve bisküvi karışımını kalıba aktarın.

Bisküviyi kalıba eşit şekilde yayın ve bir bardakla üzerine bastırarak düzleştirin.

Önceden ısıttığınız fırında 10 dakika pişirip dışarı alın ve fırın ısısını 150 dereceye düşürün

Karıştırma kabında labne, un ve toz şekeri düşük devirde çırpın. Fazla hava almamasına özen gösterin.

Ayrı bir kasede limon suyu, krema ve limon kabuğunu karıştırın ve labneli karışımın içerisine ilave edin ve spatula ile karışıma yedirin.

Yumurtaları teker teker ilave edin. Bir yumurta ekleyip iyice karıştırdıktan sonra bir sonrakini ilave edin.

Yumurtalar karışıma iyice karıştıktan sonra, kelepçeli kalıba bu harcı dökün.

Kelepçeli kalıbın her yanını sıkıca alüminyum folyo ile kaplayın.

Kelepçeli kalıbın içine oturabileceği bir kalıp ayarlayın ve içerisine 3 parmak olacak şekilde su koyun ve bu şekilde fırına verin.

70 dakika boyunca pişirin. 70 dakika sonunda fırının kapağını açmadan 15 dakika boyunca bu şekilde bekletin. 15 dakika sonunda, fırının kapağını açın ve cheesecake'i içinde 20 dakika daha bekletin.

Limonlu sos için gerekli tüm malzemeleri ufak bir tencereye alın.

Orta ateşte sürekli karıştırarak kıvamı koyulaşana kadar pişirin.

Soğuyan sosu dinlenen kekin üzerine dökerek servis edin.

AFİYET OLSUN!



